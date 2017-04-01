Великдень всіх нас на гостини просить

nus.in.ua, 5 тра 2017, 15:44

Христос Воскрес! Воскресіння Ісуса Христа є відповіддю на найзаповітнішу мрію людського серця: мрію про справедливість і щастя. Надія на воскресіння надає життю змістовності і підтверджує, що добро завжди перемагає зло. Саме з такою іскоркою добра мандрували учні 3-А та 3-Б класів Золочівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 із своїми класними керівниками Н. В. Огоновською та Б. Й.Вернюк, намагаючись подарувати її парафіянам церков бл. Миколая Чарнецького та Вознесіння Христового.

Учні показали цікаву виставу про подорож та пригоди, здавалося б, звичайнісінького яйця. Та жодний інший витвір природи не може зрівнятися з цією колисочкою життя. Воно – християнський символ воскресіння. Воно – майбутня писанка.

А потім линули у піднебесся великодні співанки та гаївки: «Гей, нумо, нумо, заплетімо шума…», звучало з дитячих уст. А також виводили «Жучка», «Грушечку», «Подоляночку», «Голубку». Всі діти весело співали та заклично запрошували все нових і нових учасників до веселого дійства. У гаївках взяли участь майже усі діти, які були присутні у храмах під час святкувань. А потім – після завершення дійства, усі ще довго не покидали подвір’я церков, радіючи Христовому Воскресінню.

Ми розділити іскорку добра з маленькими дітками та своїми ровесниками. Крихту цієї радісної миті ми подарували і мешканцям будинку, в якому поважають старість, що у смт. Новоселище та одиноким мешканцям Золочева, які зібрались у Територіальному центрі. І, звичайно, не оминули дитячої установи № 3 «Сонечко».





Н. Огоновська