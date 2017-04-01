nus.in.ua, 21 квітня 2017, 15:52

Світле Воскресіння Христове – день миру. Це великий знак любові Господа до своїх дітей: «Так бо Бог полюбив Світ, що дав Сина Свого Єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього не помер, але мав життя вічне» (Ів. 3,16).

У Світлий вівторок, 18 квітня, учителі та учні Золочівського НВК, після спільної Літургії, зібрались на подвір’ї храму Вознесіння Господнього, аби подякувати Богові за Воскресіння Христа, за всі Божі дари, за тих, хто поруч. Також учні кожного класу разом із класними керівниками та музичним керівником М. Д. Чухою підготували різноманітні давні гаївки. Усі присутні з радістю виводили веснянки «Подоляночка», «Вербова дощечка», «Зозуленька», «Віночок», «Кривий танець», «Пінгвін», «Огірочки», а заспівували їх солістки музичного колективу «Іскорки радості» (Н. Жуковська, Ю. Тодіраш, Я. Галас, Ю. Купина). Крім того, учасники хореографічного гуртка під керівництвом Г.В. Дьоміної потішили глядачів двома танцювальними композиціями: «Квітка-душа» та «Стежечка».

Відбулось також частування великодніми пасочками, які є символами Небесного Хліба – Христа та символами солодкості райського життя.

На завершення, ведучий свята Д. Сухецький наголосив, що мусимо завжди пам’ятати, що після холодної зими настає весна, після ночі приходить день, після війни – буде переможний мир, а після Страсної П’ятниці – Світле Христове Воскресіння!