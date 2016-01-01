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Книгою підтримали школярів Донеччини

nus.in.ua, 27 квітня 2017, 13:52
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Книгою підтримали школярів Донеччини

У Міжнародний день рідної мови, 21 лютого, стартував соціальний проект «Книга для друга». Акцію організувала ГО «Асоціація учасників Антитерористичної операції Львівщини» з метою забезпечення шкіл Луганської та Донецької областей україномовною літературою. Школи, які розташовані  у зоні проведення АТО, мають гостру потребу у матеріально-технічному забезпеченні, в тому числі книжками та підручниками українською мовою.
І вже 26 квітня у кабінеті міського голови Золочева відбулась передача книг, що їх зібрали золочівські школярі та педагоги, ініціатору акції, керуючому справами громадської організації «Асоціація учасників АТО Львівщини» Тарасу Маслянку.
Ігор Гриньків, міський голова Золочева:
– Ми підтримали таку гарну ініціативу. Ми звернулись до всіх шкіл нашого району, і я дякую відділу освіти і персонально усім, хто реалізовував цю ініціативу. Дякуючи освітянам, ми назбирали дуже багато книжечок для дітей, які проживають на території проведення АТО. Активно відгукнулись Вороняцька, Вельковільшаницька, Струтинська, Золочівські ЗОШ № 2 та № 3, Поморянська, Куровицька школи.
Тарас Маслянко, керуючий справами громадської організації «Асоціація учасників АТО Львівщини», щиро дякував за те, що підтримали інціативу, вручив подяки від своєї організації міському голові та представникам шкіл:
–  Дуже дякуємо  мешканцям міста Золочева та району, усім школам, які долучились до нашого соціального проекту «Книга для друга». Війна у нас триває уже  кілька років. І вона не лише фізична, а й інформаційна, тому ми зініціювали такий проект, щоб навчати дітей української мови. Ці книги  ми повеземо з 8 по 12 травня у Добропільський район Донецької області, там є вісім україномовних шкіл, а книжок бракує.

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