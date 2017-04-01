Слово, що дає вам силу, аби йти вперед

nus.in.ua, 21 квітня 2017, 16:09

Величний Київ у Вербну неділю зустрів нас сонячними променями у відблиску церковних бань. Людно було у Патріаршому Соборі Воскресіння Господнього у Неділю В‘їзду Господнього в Єрусалим. Під час Архиєрейської Божественної Літургії в одне з дванадцяти найбільших свят літургійного року за участю багатолюдної спільноти вірних Церкви з Главою УГКЦ Блаженнійшим Патріархом Святославом (Шевчуком) співслужив й ігумен Золочівського монастиря Вознесіння Господнього ЧСВВ отець Августин Шоп‘як.

Піднесений церковний спів торкав найглибших струн душі, зворушував…

І ось, настав момент – вділення Таїнства Євхаристії. Особливий момент – це було помітно по втаємничених обличчях дітей, які приступали до Святого Причастя.

У всьому відчувалась присутність Слова, що підносило людські серця у височінь і нагадувало кожному, що у цьому світі тлінне, а що – вічне…

– У Священному Писанні один із ключових образів, яким Боже Слово відкриває істину, є образ Бога, який приходить: «Наш Господь не є закритим сам у собі, а грядущим; Він є Богом, який рухається, Богом, який приходить до людини. Сьогоднішнє свято Входу Господнього в Єрусалим у собі несе один єдиний зміст і благовіст – «гряде наш Господь». Навіть більше, кожна подія Страсного тижня є також розкриттям істини про прихід Господній до нас, – звернувся до присутніх Глава УГКЦ Блаженнійший Патріарх Святослав.

Розкриваючи євангельські події, Патріарх проводить паралель із сучасним життям:

– За кілька днів ми побачимо, як державні мужі й політики будуть бігати по церквах, жодної Літургії до кінця не вислухаючи, до Причастя не приступивши, аби зробити гарну фотографію і гарно показати себе. А пізніше, тут, в Києві, не вагаючись, вони підпишуть будь-який закон, який буде смертним засудом сімейних цінностей. Вони поклоняться новій атеїстичній ідеології гендеру, називаючи її чомусь «європейськими цінностями». Буквально за кілька днів сила політиканів заповнять наші храми і посвячуватимуть паски, але не завагаються за 30 срібняків продати національну українську ідею, аби показати себе новоявленими месіями, а насправді вони є бешкетниками, які руйнують Українську Державу, виступають проти самих засад суспільного державного буття і називають себе патріотами».

Однак, за словами Блаженнішого Святослава, за кілька днів те саме, можливо, зробимо і ми, прості громадяни України. Адже нині ми освячуємо вербу, а коли перед нами постане життєво важливий вибір, ми не зуміємо нашу віру втілити в наші вчинки. І, можливо, будемо відрікатися від того Господа, якому співаємо сьогодні «осанна».

Особливе звернення Блаженнійшого Патріарха до молоді.

«Сьогодні Церква запрошує відкрити ентузіазм євангельської молоді! Я сьогодні вітаю вас, дорога молоде, студенти, діти… Вітаю вас, які вбачаєте в Ісусі Христі свого справжнього лідера, а його навчання і Слово сприймаєте як те, що дає вам силу, аби йти вперед», – привітав із християнським днем молоді, що завжди в УГКЦ святкують у Вербну неділю, Глава УГКЦ.

Після Літургії Блаженнійший Патріарх Святослав освятив вербові гілки. Окроплені свяченою водою, вони набувають чудодійної сили, несуть зцілення, здоров‘я та сповіщають усім вірним: «За тиждень – Великдень!».

Під час Богослужіння бачимо кількох золочів‘ян, які з тих чи інших причин перебувають в столиці і з благоговінням святкують Вербну неділю, так як і щороку… Серед них і міський голова Золочева Ігор Гриньків.

Після Літургії отець-ігумен Августин та міський голова Ігор Гриньків зустрілись і Блаженнійшим Патріархом Святославом, щоб погодити дату проведення Заходу християнської єдності у Золочеві, який проходитиме у 2018 році в знак пам‘яті та шани отцю Маркіяну Шашкевичу. Блаженнійших Патріарх висловив зацікавлення подією. Під час розмови було домовлено про подальші спілкування щодо погодження всіх ключових моментів.



