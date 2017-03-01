Пам'яті відомого футболіста і тренера

nus.in.ua, 24 березня 2017, 14:33

У суботу, 18 березня, у спортивному залі Навчального центру Національної гвардії України відбувся турнір з мініфутболу пам'яті колишнього тренера золочівського «Сокола» Михайла Завальнюка. Турнір організований Зборівською районною федерацією футболу під егідою Тернопільської обласної федерації футболу (голова Володимир Мариновський, виконавчий директор Олег Мамус) за допомогою Золочівської районної федерації футболу (голова Віктор Гуранін).

– Ми організували цей турнір пам‘яті мого друга легенди українського футболу, тренера, кандидата у майстри спорту Михайла Ярославович Завальнюка, – розповідає Володимир Мандзюк голова Зборівської Федерації футболу. – 4 березня, до речі, восьма річниця його смерті.

Михайло – випускник Золочівської ДЮСШ. В 1968 році став срібним призером України СТ «Трудові резерви». У 1970 році став чемпіоном збройних сил СРСР. Розпочав виступи на професійному рівні у складі СКА (Львів). Протягом 1972-1974 рр. виступав за клуб «Будівельник» (Тернопіль). Після розформування команди переїхав у Хмельницький, де захищав кольори місцевих «Динамо», «Хвилі», а пізніше – «Поділля». Після першого свого сезону у синьо-білих кольорах, Михайло Завальнюк став улюбленцем місцевої публіки. Завершив виступи на професійному рівні в 1979 році. Потім на аматорському рівні грав у «Ватрі» (Тернопіль), «Зорі» (Хоростків), «Ниві» (Теребовля) і «Колосі» зі Зборова. Після завершення кар'єри гравця, почав тренувати аматорські колективи Тернопільської області. У 1996 році під керівництвом Михайла Завальнюка «Зоря» (Хоростків) стала переможцем другої групи чемпіонату України серед аматорів. У 2000 році очолив новостворену команду «Тернопіль-Нива-2». Після розформування команди у 2002 році, був головним тренером «Ниви» (Тернопіль).

Потім тренував «Авіаносець» (Чортків), а також «Сокіл» (Золочів). І здобув з ними Супер-кубки відповідно Тернопільської області (2003 р.) та Львівської (2008 р.).

У турнірі взяли участь команди ветеранів Золочева, Тернополя, Зборова та Борщова. Серед ветеранів-футболістів багато друзів, колег, підлеглих Михайла Завальнюка. Наприклад, чемпіон СРСР 1983 року Анатолій Назаренко (гравець команди «Дніпро»), Ігор Яворський, який за тернопільську «Ниву» провів 272 матчі, був найкращим бомбардиром — забив 152 голи, працював її тренером, легенди українського футболу Володимир Вингранович, Роман Мацюпа, Ігор Біскуп, Віталій Маєвич, Анатолій Коник та інші. Цей турнір мав відбутись на новому спортивному майданчику зі штучним покриттям на вулиці Польній та завадила погода.

У півфіналах матчі відбулись із такими результатами: Тернопіль – Зборів – 3:4, Золочів – Борщів – 2:6. У фіналі футболісти зі Зборова обіграли Борщів (3:2). Отож, переможцем турніру пам'яті М. Завальнюка 2017 року стала команда ветеранів з м. Зборів.

Кращим воротарем турніру визнано Юрія Стельмаха (Золочів), кращим захисником – Євгена Беззубка (Зборів), кращим півзахисником – Анатолія Коника (Борщів), кращим нападником Ігоря Яворського (Тернопіль). Нагороджували переможців та номінантів дружина Михайла Завальнюка Оксана та діти, які вручили футболістам Кубки.

Зборівчани приємно вражені гостинністю Золочева, і тим, що у Золочеві збудовано так багато спортивних майданчиків зі штучним покриттям, адже за словами Володимира Мандзюка у Зборові нема жодного такого майданчика.



Ірина ДОМАРЕЦЬКА