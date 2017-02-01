Відомий і невідомий роман шухевич

nus.in.ua, 17 березня 2017, 12:24

Сьогодні в ліцеї пройшов відкритий урок, присвячений українському політичному та військовому діячу, очільнику ОУН-УПА Роману Шухевичу. Учні групи Е-3 ознайомили ліцеїстів із відомими та невідомими аспектами життя цієї непересічної особистості.

Ірина Рип'янчин та Анастасія Левкун розказали про дитинство Романа Шухевича. У своїй доповіді ліцеїстки наголосили, що він походив із родини борців за свободу України та дружив із Євгеном Коновальцем (ця дружба вплинула на подальше життя Романа).

Цікавою для слухачів стала доповідь Катерини Чухи, яка відкрила Шухевича як талановитого музиканта, який не зреалізував себе в цій сфері, оскільки повністю віддався боротьбі за кращу долю України.

Далі представлено очільника ОУН в уже відомому нам амплуа. Про талановитого полководця розповіли Дмитро Лучканін та Назар Зелений.

Після суворого Тараса Чупринки перед нами постав ніжний та вірний сім'янин. Розповіли нам про жінок, які крокували поруч, про його єдину кохану дружину, яка була воєнним товаришем та міцною опорою своєму чоловіку. Матеріал підготували Роман Кондратюк та Анастасія Дубно.

Фінальною доповіддю став виступ Ярослава Макодзеби та Миколи Козака, які розповіли про героїчну смерть патріота, про те, що Шухевич не здавався до останнього подиху і захопив на той світ не одного ворога в останню хвилину свого життя.



Н. Рибій,

учитель історії Золочівського економічного ліцею

