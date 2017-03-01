nus.in.ua, 10 березня 2017, 11:11

З дитинства усі пам’ятаємо казку, як баба просила діда вирубати їй деревинку та як із тої деревинки постав синочок, ім’я якого Івасик-Телесик. Пригадуєте? А от нещодавно, 3 березня, у Золочівському НВК «Школа радості» ДНЗ у виконанні старшої групи «Пізнайки» була поставлена казка-опера «Івасик-Телесик» на новий лад».

Діти одягнені у надзвичайні костюми, батьки в залі хвилюються за маленьких артистів, святкова атмосфера огортає всіх присутніх. Дітки заходять до залу, де їх зустрічають оплесками глядачі. За ними заходить бандурист, сідає на пеньок та й починає грати. Діти сідають біля нього й слухають казку.

На сцену виходять перші персонажі – баба та дідо і… вистава починається! Дід витесав бабі ляльку, яку вона собі колисала і співала:



– Спи, мій Івасику,

Спи, мій Телесику.

Очка тихенько зімкни.

Місяць і Зіроньки

В твою колисочку

Сон чарівний принесли.



– Ач моторний і спритний,

Мабуть, дуже він смачний!

Як мені його спіймати?

…Ага…Треба вчитися співати!



Мар'яна БОЙКО

Фото автора

Довкола неї у танку закружляли місяць та зорі, а поки баба спала, сталось диво – Івасик-Телесик ожив. Він швидко підростав і змайстрував дід йому човна. Пішов Івасик-Телесик до річки, де зустрівся з золотими рибками, і де його побачила Баба Яга:Тут з’являються чотири ковалі, до яких приходить Баба Яга з проханням навчити її співати.Наступна дія відбувається біля хати баби і діда. Усі сплять. На сцену виходять косарі, виконують танок-пісню з косами, до них приєднуються дівчата.Прокидається баба з Івасиком-Телесиком, він йде на річку, де його піймала Баба Яга. Принесла вона його додому та й Оленці доручила зварити хлопця. Але ж він, хитрющий, обдурив Оленку та й посадив її у казан. Та дуже її любила Баба-Яга, і погодилась відпустити Івасика-Телесика, натомість він відпускає Оленку. Так й сталося. Три гусаки допомогли дістатися Івасику-Телесику дому, де його чекали баба з дідом. Глядачі аплодують, на сцені діти виконують українську польку. Казка-опера вдалася!Приємним сюрпризом для батьків був сучасний танець у виконанні дітей.Ролі виконували: Івасик-Телесик – Діана Гупало, дід – Маркіян Малкевич, баба – Валерія Мавренкова, зірочки – Валентина Дьоміна, Софія Чайковська, Злата Борисенко, Валерія Наконечна, рибки – Вероніка Смерека, Анна Фелештин, Надія Савчук, Каріна Цехон, ковалі – Віктор Смерека, Віталій Пинда, Богдан Крутиголова, Роман Луняк, косарі і господиньки – Ілля Калушка, Максим Салагай, Василь Гнатяк, Олена Падус, Анна Моравська, Вікторія Кожан, Баба Яга – Наталя Валеріївна Лип’як, зміючка Оленка – Ярина Мудра, гусаки – Ростислав Радуль, Максим Уніжоний, Роман Бучинський, бандурист– вихователь Галина Петрівна Фелештин.У підготовці такого надзвичайного виступу безпосередню участь брали вихователь Василина Вікторівна Бурак, помічник вихователя Наталя Романівна Іванчук, музичний керівник Марія Даниїлівна Чуха.Тому тішимось, що на Золочівщині підростають такі талановиті діти, і з нетерпінням чекатимемо нових прем’єр.