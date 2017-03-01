«Івасик-Телесик» на новий лад
З дитинства усі пам’ятаємо казку, як баба просила діда вирубати їй
деревинку та як із тої деревинки постав синочок, ім’я якого
Івасик-Телесик. Пригадуєте? А от нещодавно, 3 березня, у Золочівському
НВК «Школа радості» ДНЗ у виконанні старшої групи «Пізнайки» була
поставлена казка-опера «Івасик-Телесик» на новий лад».
Діти одягнені у надзвичайні костюми, батьки в залі хвилюються за маленьких артистів, святкова атмосфера огортає всіх присутніх. Дітки заходять до залу, де їх зустрічають оплесками глядачі. За ними заходить бандурист, сідає на пеньок та й починає грати. Діти сідають біля нього й слухають казку.
На сцену виходять перші персонажі – баба та дідо і… вистава починається! Дід витесав бабі ляльку, яку вона собі колисала і співала:
Спи, мій Телесику.
Очка тихенько зімкни.
Місяць і Зіроньки
В твою колисочку
Сон чарівний принесли.
Мабуть, дуже він смачний!
Як мені його спіймати?
…Ага…Треба вчитися співати!
Наступна дія відбувається біля хати баби і діда. Усі сплять. На сцену виходять косарі, виконують танок-пісню з косами, до них приєднуються дівчата.
Прокидається баба з Івасиком-Телесиком, він йде на річку, де його піймала Баба Яга. Принесла вона його додому та й Оленці доручила зварити хлопця. Але ж він, хитрющий, обдурив Оленку та й посадив її у казан. Та дуже її любила Баба-Яга, і погодилась відпустити Івасика-Телесика, натомість він відпускає Оленку. Так й сталося. Три гусаки допомогли дістатися Івасику-Телесику дому, де його чекали баба з дідом. Глядачі аплодують, на сцені діти виконують українську польку. Казка-опера вдалася!
Приємним сюрпризом для батьків був сучасний танець у виконанні дітей.
Ролі виконували: Івасик-Телесик – Діана Гупало, дід – Маркіян Малкевич, баба – Валерія Мавренкова, зірочки – Валентина Дьоміна, Софія Чайковська, Злата Борисенко, Валерія Наконечна, рибки – Вероніка Смерека, Анна Фелештин, Надія Савчук, Каріна Цехон, ковалі – Віктор Смерека, Віталій Пинда, Богдан Крутиголова, Роман Луняк, косарі і господиньки – Ілля Калушка, Максим Салагай, Василь Гнатяк, Олена Падус, Анна Моравська, Вікторія Кожан, Баба Яга – Наталя Валеріївна Лип’як, зміючка Оленка – Ярина Мудра, гусаки – Ростислав Радуль, Максим Уніжоний, Роман Бучинський, бандурист– вихователь Галина Петрівна Фелештин.
У підготовці такого надзвичайного виступу безпосередню участь брали вихователь Василина Вікторівна Бурак, помічник вихователя Наталя Романівна Іванчук, музичний керівник Марія Даниїлівна Чуха.
Тому тішимось, що на Золочівщині підростають такі талановиті діти, і з нетерпінням чекатимемо нових прем’єр.
Фото автора
Читайте також
Залишаючи коментар, будь ласка, пам'ятайте, що зміст і тон Вашого повідомлення можуть зачіпати почуття реальних людей, що безпосередньо чи опосередковано мають відношення до даної новини. Виявляйте також повагу та толерантність до своїх співрозмовників навіть у тому випадку, якщо Ви не поділяєте їхню думку. Ваша поведінка за умов свободи висловлювань та анонімності, наданих інтернетом, змінює не тільки віртуальний, але й реальний світ.
Користувачі, які порушують ці правила грубо або систематично, будуть заблоковані.