Дбати про тепло, як і про сани, потрібно влітку

nus.in.ua, 13 лютого 2017, 15:57

Високі тарифи на теплопостачання, розуміння того, що тариф лише зростатиме, розбалансованість будинків на 80 відсотків та тепловтрати у мережі підштовхнула у 2016 році міську владу Золочева до непопулярних рішень. Відтак було вирішено надати дозвіл усім мешканцям багатоквартирних будинків, які залишись на централізованому опаленні, на відключення та встановлення індивідуального опалення. Рішення непопулярне, однак воно мало суттєву умову – ніхто не повинен залишитись без опалення. Цьому передувало дуже багато обговорень, консультацій, обчислень. Золочівська міська рада залучила незалежного експерта з енергозбереження – голову Всеукраїнської асоціації енергозбереження Романа Співака. Почався процес. Спочатку велась роз’яснювальна робота, збори із мешканцями багатоквартирних будинків, спротив від окремих мешканців, вагання, знову і знову збори мешканців… Далі закипіла робота…

Майже половина опалювального сезону залишилась позаду та й зима встигла показати свій норов. То ж можна провести аналіз того, як золочів’яни зимують.

На вулиці Героя України Степана Бандери загалом відключено 85 квартир. Найперше спілкуємось із головами ОСББ, бо ж найбільше відповідальності лягає саме на їхні плечі.

Юрій БІРОНТ, голова ОСББ «Берізка», що на вулиці Героя України Степана Бандери, 5:

− У нашому будинку мешкають в основному пенсіонери. Проте, коли провели збори, то майже 90 відсотків висловилось за відключення центрального опалення. На цьому етапі мешканці задоволені, бо в квартирах тепло. Щодо підвалів, то зараз ситуація навіть краща, бо раніше до нового року картопля встигала прорости. Тепер нормально зберігається.

Євген КАРЛАЩУК, голова ОСББ «Веселка», вул. Героя України Степана Бандери, 9:

− На центральному опаленні в нас у минулому році залишалось 16 квартир. Серед них було 5 квартир, де мешканці самі не могли встановити індивідуальне опалення. Цим сім’ям було надано допомогу на встановлення електроконвекторів. Коли відключали будинок від мережі теплопостачання, то звісно переживав. Проте половина зими минула, в квартирах тепло, мешканці не скаржаться. Дехто хвилювався, що буде у підвалах, бо не опалюватимуться. Переконались, що при двадцятиградусних морозах все в нормі. Звісно ми утеплили цоколь, позамикали вікна на зиму, але то буденні питання.

Едіта ВОЛЯНЮК, голова ОСББ «Каштан», вул. Героя України Степана Бандери, 7:

– У нашому будинку встановили електроконвектори. Будинок старий, переживала. Провели обстеження електромережі, встановили автоматичні запобіжники. Головне, що бабулькам тепло і вони задоволені.

Світлана ЛАНЬКО, голова ОСББ «Калина», вул. Героя України Степана Бандери, 11:

– Ми проводили заміну проводки, міняли запобіжники. Так що про безпеку подбали насамперед. Добре, що міська влада і теплопостачальна організація пішли назустріч людям. Оцінили можливості кожного і допомогли тим, хто цього потребував. У нашому будинку є лежача жінка. Їй встановили електроконвектори, замінили провід в квартирі. Окрім того, відчутно їй і по грошах. Якщо минулого року їй нараховували за централізоване опалення 1300 гривень, з субсидією вона платила близько 600 гривень, то цьогоріч вона платить за електричне опалення близько 300 гривень. Для такої сім‘ї це є дуже важливо, дуже суттєва допомога.

Завітали ми у квартиру Ірини Синенько, що у будинку № 9 на вулиці Героя України Степана Бандери. Двері відчинив син Сергій, який розповідає:

− Коли на зборах мешканців будинку нам порадили відключитись від централізованого опалення, для нас це було справді шоком. У нас трикімнатна квартира і встановити індивідуальне опалення нам не під силу, бо це дуже великі гроші. Добре, що міська рада з розумінням поставилась до нас і встановили нам безкоштовно обігрівачі. У квартирі тепло, у відділі нарахування субсидій нам нарахували норму споживання електрики доволі велику, тож практично не платимо за опалення.

Тепло у прямому і переносному сенсі зустріла нас пані Леся МИХАЙЛЮК:

− О, та в мене тепло. Я навіть відчиняю вікна. Сама встановити опалення не мала можливості. Допомогла міська рада і «Золочівенергоінвест». Встановили безкоштовно електроконвектор. Також замінили запобіжники на автоматичні. Субсидію маю, то й плачу, як кажуть «по нулях».

У будинку № 5 на вулиці Б. Хмельницького залишилось на центральному опаленні вісімнадцять квартир із ста.

Відтак, відповідно до Постанови Кабміну від 27.01.2016 № 46, на будинок було встановлено загальнобудинковий лічильник.

Хвилею обурення нас зустріла на вулиці Анна РИБАК:

− Нас попереджували, що в платіжках будуть захмарні ціни! Вони наперед знали, що тарифи будуть захмарні! Нам рахують за тепло по завищених тарифах і субсидія цього не покриває!..

Підтримує її і сусідка:

− Я пенсіонерка і оплатити за опалення не зможу. Маю субсидію, то платитиму по субсидії. Якби нам добре пояснили, дали більше часу, то може воно було б інакше. А так є як є. Люди терплять через великі ціни на тепло. Наступного року потрібно буде думати про те, щоб встановити індивідуальне опалення. Та що там думати. Таки потрібно робити.

Зовсім інша ситуація у будинку навпроти (вул. Б. Хмельницького, 7). Тепло в оселях і Євгенії Маркевич, і Олени Косць.

− У ті найсильніші морози в квартирі було десь 20 градусів. За конвектор не платила нічого, заплатила лише майстру. Субсидія повністю перекриває оплату, – говорить пані Олена.

Що стало причиною «захмарних сум» у платіжках тих золочів’ян, котрі залишились на центральному опаленні запитуємо у фахівців.

Роман СПІВАК, голова Всеукраїнської асоціації енергозбереження:

− Є така межа неповернення: якщо будинок на 30 % відключений, все – це банкрут, чим би я не палив: торфом, дровами, тирсою. А у вас процент відключення починається від 50 і далі. Ви що думаєте, що ті люди, які відключились повернуться назад? Ні, я вам це гарантую. Через те, інакшого методу, як «хірургія», не було. Поодинці цей метод не працює. Усе має бути узгоджено, це має бути організований процес. Часу на балачки було мало. Тому ми діяли. Я розумів, що підходячи до питання комплексно та організовано, можна значно здешевити виконання робіт із влаштування індивідуального опалення. Тому зустрічався з місцевими постачальниками сантехнічної продукції, з надавачами послуг по монтажу таких індивідуальних систем опалення – в результаті досягнуто мінімальних цін, що дозволило мешканцям більш активно долучатися до процесу. До кожної квартири був індивідуальний підхід. Разом із депутатами ми обійшли всіх. Було визначено, що тим родинам, які опинились в скрутному матеріальному становищі міська рада спільно з теплопостачальною організацією нададуть матеріальну допомогу на придбання електроконвекторів. Закупили сучасні керамічні конвектори потужністю 700 ВТ. Де потрібно було, замінили проводку. Втім, були і такі, хто вперто не йшов не компроміс, бо їм має бути саме так, а не інакше. Проте, не може теплопостачальна компанія надавати їм цю послугу собі у збиток. Про те, що тариф зросте їх попередили, як попередили і про те, що відповідно до чинного законодавства на їхній будинок буде встановлено загальнобудинковий лічильник. А це також збільшить витрати, оскільки сума за тепло, яке надійшло, ділитиметься пропорційно до житлової площі лише на тих мешканців, які залишились на централізованому опаленні.

Василь ГАВРИШКІВ, заступник міського голови Золочева:

– Процес від‘єднання від централізованого опалення напередодні нинішнього опалювального сезону мав наступний порядок – для того, щоб не зволікати в часі, міська рада на початку червня на засіданні виконкому прийняла рішення про дозвіл на від‘єднання від централізованого опалення та влаштування індивідуального в цілому для всіх споживачів. Для того, щоб отримати таке рішення, у кого було таке бажання, було потрібно звернутись з заявою до Золочівської міської ради. Ми радили людям, що для того, щоб менше платити за опалення, слід переходити на індивідуальне. Звісно, були такі, які не могли встановити індивідальне опаленняю. Їм допомагала міська рада. Були такі, які категорично відмовлялись від відключення. Тому на ці будинки, відповідно до чинного законодавства, було встановлено загальнобудинкові лічильники. Адже ми не мали ні юридичного, ні морального права лишати людей без тепла.

Володимир ЗАМОРСЬКИЙ, керівник ТзОВ «Золочівенергоінвест»:

– Централізованим опаленням у Золочеві користувалось менше четвертини мешканців будинку, а то і поодинокі споживачі на стояку. Тому теплопостачальним організаціям фінансово не вигідно надавати такі послуги. Так за опалювальний період 2015–2016 років наш збиток становив близько 120 тис. грн. У міжсезоння ми проводили дуже велику роз‘яснювальну роботу, щоб люди розуміли, що тариф на тепло зростатиме і вони мають бути до цього готовими.





