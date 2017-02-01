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"Слава Богу!" - заспіваймо

nus.in.ua, 10 лютого 2017, 10:43
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Лине Різдвяна коляда рідним краєм. Славлять дорослі і діти новонародженого Ісуса. У неділю, 5 лютого 2017 року, в Золочеві у церкві Св. Софії УАПЦ відбувся фестиваль різдвяних піснеспівів «Різдвяні історії». Фестиваль у Золочеві започатковала парафія Св. Софії УАПЦ. Вперше він відбувся у 2014 році. Ідею цього духовно-мистецького заходу золочів‘яни запозичили від Львівського Ставропігійного Братства Св. Ап. Андрія Первозванного, яке щорічно проводить такий фестиваль в Львові.
– Ми розпочинаємо вже традиційний фестиваль прощання з колядою «Різдвяні історії». Гарна традиція переосмислити подію втілення Сина Божого по-народному, по-мистецьки. В Богослужіннях ми бачимо виклад Святого Письма навколо цього таїнства. В Богослужбових текстах рафіновано, догматично, дуже чітко сформульовані тези, вчення про Різдво Христове, про прихід Ісуса Христа у світ. У народних колядках ми по-іншому, по-народному дивимось на цю подію, якою вона є для кожної людини, для кожного мирянина, парафіянина. Віками відшліфовані, відточені мистецьки, ці колядки є дуже традиційно глибокими і  актуальними для нашого парафіяльного і церковного життя. «Слава во вишних Богу,  і мир всім на землі» – цей девіз Різдва Христового сьогодні для нас є особливо актуальним, – розпочав святкову програму настоятель церкви Святої Софії отець Василь Саган.
Отець Юрій Юречко ділився різдвяними історіями та запросив колективи до виконання різдвяних творів.
У програмі взяли участь народні хори «Благовіст» НД с. Вороняки (кер. Зеновій Дмитрак), «Надбужжя» НД с. Сасів (кер. Михайло Стречик), «Колос» НД с. Куровичі (кер. Христина Шандро), народний вокальний жіночий ансамбль РНД «Криниці» (кер. Марія Чуха), лауреат численних конкурсів читців Марія Квас, співачка Маркіянового краю Оксана Квас, дитячий хор парафії Св. Софії м. Золочів (кер. Галина Гучко), співаки Христина Юрченко та Микола Савчук, хор «Аксіос» парафії Арх. Михаїла с. Лагодів (худ. кер. Володимир Волошин), хор парафії Прав. Анни м. Глиняни (кер. Галина Кіпіш), хор парафії Святої Трійці м. Золочів (кер. Галина Решітник), різдвяна вистава «Вертеп» у виконанні парафіян храму Різдва Хрестителя с. Колтів, настоятель о. Іван Гірняк, хор «Dominus» Собору Івана Хрестителя, м. Львів (худ. кер. та диригент Андрій Волошин) та хор парафії Св. Софії м. Золочів (кер. Неля Мельник).
Гарне віншування звучало із уст п'ятирічного Стаса:

«...Я маленький хлопчик,
звати мене Стас.
Із різдвяними святами
я віншую вас.
Ой, Ісусику маленький,
Україну захисти!
Щоб з АТО вернувся тато,
і не було більш війни.
Щоб трохи світ змінився,
Щоб нас Путін відчепився,
Щоби влада совість мала,
Про людей хоч трохи дбала.
Сію, сію, посіваю,
Хай любов буде у краю!
Хай нам Бог допомагає!
Христос ся рождає!»
Одна по одній різдвяні історії, створені народом, його геніальними композиторами і поетами, прославляючи дитятко Ісуса, бажаючи Божої благодаті, миру й  любові, щиро і натхненно сповняли душі виконавців і глядачів високими почуттями всеосяжної різдвяної радості і свята.
На завершення хори «Dominus» Собору Івана Хрестителя та парафії Св. Софії спільно виконали «У нашому дворі» (М. Леонтовича) та коляду «Бог Предвічний».

Ірина ДОМАРЕЦЬКА
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