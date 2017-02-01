Як одна християнська родина

nus.in.ua, 10 лютого 2017, 10:34

Під гаслом «Чи ж Христос розділився?», взятим з 1-го розділу Послання святого апостола Павла до Корінтян (див. 1 Кор 1, 1-17), у переважній більшості країн північної півкулі планети Земля проходить традиційний Тиждень молінь за єдність християн, під час якого католики, православні, англіканці й протестанти спільно моляться за те, щоб подолати віковий розбрат між християнами та щоб сповнився заповіт Ісуса Христа: «Щоб усі були одно».

У неділю, 5 лютого, завершився тиждень Спільних екуменічних молінь на Золочівщині, які відбувались, починаючи від храму Святої Софії (УАПЦ), а далі – у храмі Вознесіння Господнього (УГКЦ), костелі Успіння Пресвятої Богородиці (РКЦ), храмі блаженного Миколая Чарнецького (УГКЦ), Церкві Воздвиження Чесного і Животворячого Хреста Господнього (УГКЦ), храмі Святого Миколая (УГКЦ), храмі Всіх Святих Землі Української (УАПЦ). І завершився тиждень молінь у храмі Жінок-мироносиць (УГКЦ), що у селі Вороняки.

Розпочав Богослужіння отець Михайло Смолінський:

– Дорогі браття і сестри, Господь хоче послужитися нам. І наше моління – це Божий дар, який Господь Бог хоче в цьому світі через нас розвинути, розмножити, щоб цей дар був тим, який єднає всіх нас і в родинах, і в храмах, і в цілому світі в одну християнську родину.

Тож єдиним серцем, єдиними устами на цьому молебні взиваймо Господа додати єднання у Дусі Святому і нехай Дух Святий провадить нас як одну християнську родину.

Під час Богослужінння духовенство разом із вірними молились за єдність, щиру та неподільну віру, за любов у Господі і за мир в Україні та світі.

Народний хор «Благовіст» (кер. Зеновій Дмитрак) співав Літургію у цьому величному храмі.

Такі спільні Моління у Золочеві відбуваються уже 22 роки. Біля витоків стояли отці Тарас Олійник, Матей Гаврилів, Діонісій Ляхович, Володимир Палчинський, Василь Саган та Михайло Смолінський.

Шукання єдності християн не може обмежуватись лише одним тижнем в році, треба шукати нагод до спільної молитви постійно, щоб вимолити у Господа бажаної єдності.



Ірина ДОМАРЕЦЬКА