nus.in.ua, 2 лютого 2017, 13:18

Нещодавно відбувся заключний етап щорічного обласного конкурсу юних літераторів Львівщини «Весняний легіт», метою якого є виявлення та підтримка розвитку здібностей літературно обдарованих учнів, організація друкування їхніх творів, подання кращих доробків на конкурси різного рівня. Організаторами цього творчого змагання є Мала академія наук та департамент освіти і науки Львівської облдержадміністрації.

Авторитетне журі у складі відомого львівського поета, дисидента Ігоря Калинця, завідувача кафедри літературознавства Миколи Ільницького, поетеси і керівника літстудії «Джерельце» Марії Людкевич, поетеси і керівника літстудії «Галиця» Зоряни Гладкої, завідувача відділу періодики Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника Мар’яни Комариці, поетеси і керівника літстудії «На горищі» Оксани Копак оцінювали творчі доробки конкурсантів і визначали найкращих. Понад 60 учасників у чотирьох вікових категоріях поділились своїми поетичними та прозовими доробками, розповіли про творчі плани, розкрили таємниці «створення Слова». Тематика творчих робіт була дуже різноманітною. Проте найбільше турбують дітей буремні події у нашій державі. Свої почуття і переживання, а часто і сміливі рішення автори описують у поки що несміливих віршах.

– До числа переможців увійшли також і юні таланти Золочівщини. Марта Нагірна, учениця 11 класу Великовільшанецької ЗОШ І-ІІІ ст. Золочівського району та Вікторія Блашків, учениця 6 класу Золочівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 були нагороджені Дипломами за зайняте ІІІ місце і отримали книги у подарунок, – розповідає директор МАН Світлана КАРМАЗИН. – Щиро вітаємо із перемогою. Нехай ваша подальша творча доля буде легкою на тепле і влучне слово, бажаємо плідної праці та багатого урожаю на літературній ниві, а весняний легіт хай надихає сіяти зерно правдивого, доброго, вічного Слова.





Ірина ДОМАРЕЦЬКА