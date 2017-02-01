3 лютого
Реєстрація Вхід
Авторизація
 

Весняний легіт

nus.in.ua, 2 лютого 2017, 13:18
0
12
Роздрукувати
Весняний легіт

Нещодавно відбувся заключний етап щорічного обласного конкурсу юних літераторів Львівщини «Весняний легіт», метою якого є виявлення та підтримка розвитку здібностей літературно обдарованих учнів, організація друкування їхніх творів, подання кращих доробків на конкурси різного рівня. Організаторами цього творчого змагання є Мала академія наук та департамент освіти і науки Львівської                   облдержадміністрації.  
Авторитетне журі у складі            відомого львівського поета, дисидента Ігоря Калинця, завідувача кафедри літературознавства Миколи Ільницького, поетеси і керівника літстудії «Джерельце» Марії Людкевич, поетеси і керівника літстудії «Галиця» Зоряни Гладкої, завідувача відділу періодики Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника Мар’яни Комариці, поетеси і керівника літстудії «На горищі» Оксани Копак оцінювали творчі доробки конкурсантів і визначали найкращих. Понад 60 учасників у чотирьох вікових категоріях поділились своїми поетичними та прозовими доробками, розповіли про творчі плани, розкрили таємниці «створення Слова». Тематика творчих робіт була дуже різноманітною. Проте найбільше турбують дітей буремні події у нашій державі. Свої почуття і переживання, а часто і сміливі рішення автори описують у поки що несміливих віршах.
– До числа переможців увійшли також і юні таланти Золочівщини. Марта Нагірна, учениця 11 класу Великовільшанецької ЗОШ І-ІІІ ст. Золочівського району та Вікторія Блашків, учениця 6 класу Золочівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 були нагороджені Дипломами за зайняте ІІІ місце і отримали книги у подарунок, – розповідає директор МАН Світлана КАРМАЗИН. – Щиро вітаємо із перемогою. Нехай ваша подальша творча доля буде легкою на тепле і влучне слово, бажаємо плідної праці та багатого урожаю на літературній ниві, а весняний легіт хай надихає сіяти зерно правдивого, доброго, вічного Слова.


Ірина ДОМАРЕЦЬКА

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Читайте також

Національний банк майбутнього очима дітей

Національний банк майбутнього очима дітей878

До висот Шевченкового слова

До висот Шевченкового слова294

Талановиті Й наполегливі

Талановиті Й наполегливі348

0 Коментарів
Увійдіть, щоб залишити коментар.

Залишаючи коментар, будь ласка, пам'ятайте, що зміст і тон Вашого повідомлення можуть зачіпати почуття реальних людей, що безпосередньо чи опосередковано мають відношення до даної новини. Виявляйте також повагу та толерантність до своїх співрозмовників навіть у тому випадку, якщо Ви не поділяєте їхню думку. Ваша поведінка за умов свободи висловлювань та анонімності, наданих інтернетом, змінює не тільки віртуальний, але й реальний світ.

Користувачі, які порушують ці правила грубо або систематично, будуть заблоковані.

Ваше Ім'я:
Ваш E-Mail:
Код:
          Увімкніть цю картинку для відображення коду безпеки
оновити, якщо не видно код
Введіть код:

ПОПУЛЯРНІ

Читані Коментовані Соціальні

Ми в соцмережах

ОПИТУВАННЯ

Як ви зберігаєте свої заощадження?
у доларах
у гривні
в євро
в іншій валюті
в різних валютах
у золоті
у цінних паперах
вкладаю у дорогі речі і нерухомість
мені немає чого відкладати, звожу кінці з кінцями

 
Реклама
Наша Українська Справа
№56
від 25 ГРУДНЯ 2014
Архів Реклама в газеті Передплати
  • © 2013-2014, «Наша Українська Справа». Всі права захищені.
  • Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється за умови посилання на nus.in.ua.
  • При копіюванні матеріалів зі сторінки « Новини України і світу» , для інтернет - видань - обов'язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання . Посилання має бути розміщена в незалежності від повного або часткового використання матеріалів. Гіперпосилання ( для інтернет - видань) - повинна бути розміщена в підзаголовку або в першому абзаці матеріалу.