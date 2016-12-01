Навчаємось, пізнаємо, творимо

nus.in.ua, 9 грудня 2016, 12:34

Навчання – це не лише щоденні уроки і виконання домашніх завдань, а й можливість сформувати новий погляд на речі, що раніше здавалися буденними та звичними. Пропонуючи вихованцям різноманітні творчі завдання, учитель може проявити себе не лише як викладач, але й як митець. Саме у таких креативних педагогів хочеться вчитися і набиратися досвіду, розвиваючи себе як особистість. Як відомо, робота в команді завжди згуртовує і допомагає розкрити приховані таланти. Виховні заходи – чудова нагода урізноманітнити шкільне життя та влаштувати невеличке свято.

Нещодавно у стінах ліцею учні групи Е-2 спробували себе у ролі героїв роману Чарльза Діккенса «Пригоди Олівера Твіста». Шість театральних труп інсценізували уривки з твору, втілюючи свій задум на сцені актового залу. Автором ідеї, глядачем і справедливим критиком був учитель зарубіжної літератури Іван Іванович Бондаренко. Кожна із творчих команд була гідно оцінена педагогом.

Ліцеїсти отримали не лише море позитивних емоцій, а й змогу побороти власні комплекси та заявити про себе. Робота із текстом, репетиції та дружня співпраця допомогли десятикласникам відчути себе сценаристами, режисерами й акторами.

Висловлюємо подяку від імені групи Е-2 Івану Івановичу Бондаренку за організацію цікавого заходу. Наступним спільним проектом заплановано традиційний вечір зарубіжної поезії.



Лілія Ковалик, Анна Курій