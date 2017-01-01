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ДОПОМОЖІТЬ ВРЯТУВАТИ ЖИТТЯ МОЄМУ РІДНОМУ БРАТУ МИХАЙЛОВІ КМИЦЮ

nus.in.ua, 30 січня 2017, 15:43
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ДОПОМОЖІТЬ ВРЯТУВАТИ ЖИТТЯ МОЄМУ РІДНОМУ БРАТУ МИХАЙЛОВІ КМИЦЮ

Шановні військовослужбовці та всі небайдужі!

До вас з проханням звертається офіцер Національної гвардії України, учасник бойових дій на Сході України, старший лейтенант в/ч 4114 м. Львова Дмитро Кмиць, житель села Вороняки, що на Львівщині:

допоможіть врятувати життя моєму рідному брату МИХАЙЛОВІ КМИЦЮ

Михайло закінчив Тернопільський національний технічний університет ім. Пулюя, на жаль, через хворобу йому не вдалось закінчити військову кафедру, за місяць до прийняття військової присяги у Михайла відмовили нирки.

Від березня 2016 року мій брат Михайло знаходиться на стаціонарному лікуванні у відділенні хронічного гемодіалізу центру трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів Львівської обласної клінічної лікарні. Михайлові провели обстеження у Білорусі та Німеччині. Для подолання недуги потрібна трансплантація нирки та печінки. Ціна життя – 165 000 $.

Картка ПриватБанку: 5168755355357159 (Кмиць Наталія – мама).

Через Western Union на ім' я Кмиць Наталі (Золочів).

Контактний тел. мами Наталі: 067-2984529.

Копії підтверджуючих документів додаються:

 


 

 

 

 


 


 


 


 


 


 

 

 

 

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