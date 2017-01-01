Допоможіть врятувати життя Михайлу Кмицю
Від березня 2016 року Михайло знаходиться на стаціонарному лікуванні у відділенні хронічного гемодіалізу центру трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів Львівської обласної клінічної лікарні. Також Михайлові провели обстеження у Білорусії. Для подолання недуги потрібна трансплантація нирки та печінки. Ціна життя 165 000 $.
Картка ПриватБанк: 5168755355357159 (Кмиць Наталія – мама). Контактний тел: 0972391946.
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