Допоможіть врятувати життя Михайлу Кмицю

nus.in.ua, 22 січня 2017, 19:39

Від березня 2016 року Михайло знаходиться на стаціонарному лікуванні у відділенні хронічного гемодіалізу центру трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів Львівської обласної клінічної лікарні. Також Михайлові провели обстеження у Білорусії. Для подолання недуги потрібна трансплантація нирки та печінки. Ціна життя 165 000 $.

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