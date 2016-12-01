nus.in.ua, 30 грудня 2016, 13:42

Україна здавна славилась надзвичайно багатою культурою, своїми обрядами та святами. Найбільша їх кількість припадає саме на зимову пору, а найвеличнішим і найулюбленішим святом зимового циклу звичайно було, є і буде Різдво Христове. На Різдвяні свята українці не лише святково прибирають свою оселю, а й готують незмінні різдвяні атрибути: дідуха, різдвяного павука, шопку, різдвяну зірку тощо.

На фестивалі різдвяних композицій під гаслом «Над вертепом зірка ясна засіяла», що відбувся у Золочівському професійному ліцеї були представлені різноманітні різдвяні атрибути, які мають свою особливу історію, спеціальну техніку виготовлення і своє обрядове значення. Офіційним організатором цього зимового, вже традиційного фестивалю виступив Львівський державний Будинок техніки, який запросив до участі професійно-технічні навчальні заклади Львівщини. Відкриття фестивалю різдвяних композицій відбулось у Львові 6 грудня, де взяли участь 26 професійно-технічних навчальних закладів.

У Золочівському професійному ліцеї учасниками фестивалю, окрім господарів були Олеський, Поморянський, Добротвірський, Перемишлянський професійні ліцеї та Червоненське вище професійне училище. Благословити учасників фестивалю запросили отця М. Сукмановського (декан УГКЦ, військовий капелан). До всіх учасників із привітальним словом звернувся директор ЗПЛ І. Смолин та заступник директора Львівського державного Будинку техніки Л. Івашкевич. Учасники художньої самодіяльності зустріли гостей святковою програмою, віншуваннями і колядою. Душевного і теплого настрою додала поява на фестивалі Святого Миколая, який подякував за гарну роботу та вручив всім учасникам подарунки. Огляд різдвяних композицій супроводжувався цікавими розповідями та художніми виступами, адже кожен навчальний заклад готував своєрідний «захист» своєї композиції. Щире захоплення, переплетене різдвяною колядою та майстерною декламацією, заправлене ароматами традиційних різдвяних страв та освітлене блиском ялинкових гірлянд, заповнило весь простір і поселилось у серцях усіх присутніх.

З охотою і цікавістю гості фестивалю подивились фрагмент Андріївських вечорниць, підготовлений вихователями ліцею І. Цісельською, С. Сенчишин, П. Наливайком, М. Кулебою та учнями. Спільна коляда «Нова радість стала» довершила свято. У вирі сучасної бездуховності ми зобов’язані звертатись до тих вічних джерел, з яких черпав наснагу та мудрість наш народ. Тому такі заходи потрібні не лише учням, а й дорослим, усім тим, хто розуміє потребу прилучення до духовної культури українців.



Дай Боже усім нам

При здоров’ї і у мирі

Від Андрія – до Різдва,

А відтак – і до Йордану

Жити і Бога любити!

Христос рождається.

Славімо його!