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Подорож до маєтку святого миколая

nus.in.ua, 19 грудня 2016, 12:42
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Подорож до маєтку святого миколая

Напередодні святкування Дня Святого Миколая чемні учні 5-9 класів (класні керівники  Т. Б. Тихонова, Г. Г. Гойцак,      В. П. Петльована) здійснили мандрівку Івано-Франківщиною, щоб дістатись до                               с. Пістинь Косівського району, де знаходиться маєток Святого Миколая.
Перша зупинка: місто Рогатин, де учні зробили пам'ятне фото біля пам'ятника Насті Лісовської – Роксолани. Дорога вела автобус повз Бурштинську ТЕС, Івано-Франківськ, Галич, Коломию, наближаючи зустріч зі святим Миколаєм.
Цікаво-пізнавальна екскурсія маєтком, подарунки від Святого Миколая під переспів дитячих голосів «О, хто-хто Миколая любить…». Фото на згадку біля ялинки, біля незгасаючої ватри, де спалюються різочки неслухняних діток, які набираються Людяності, Щедрості, Віри, Любові, Терпеливості, Мужності, посидівши на 12 кріслах, розташованих навколо ватри.
А ще були прогулянки бричкою на конях, ярмаркування на гуцульському базарчику та незабутні враження, які учні везли додому.
Дякуємо за організацію екскурсії турфірмі «Насорох» (керівник С. М. Наливайко) та чудовим водіям, завдяки яким дорога була дуже приємною.


Тетяна ТИХОНОВА

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