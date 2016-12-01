Думки міського голови та депутатів Золочівської міської ради з приводу незаконного будівництва на площі Вічевій

Думки міського голови та депутатів Золочівської міської ради з приводу незаконного будівництва на пл

Думки міського голови та депутатів Золочівської міської ради з приводу незаконного будівництва на пл

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