Ніч – не час для розваг

nus.in.ua, 13 грудня 2016, 14:40

Правоохоронці виступили з ініціативою обмежити роботу розважального закладу. 1 грудня під час засідання виконавчого комітету Золочівської міської ради ухвалили рішення про обмеження режиму роботи бару «Лаванда», що у місті Золочеві на вулиці Вороняцькій.

Що стало причиною такого обмеження, запитуємо у міського голови Золочева Ігоря ГРИНЬКІВА:

– До нас надійшов лист Золочівського відділу поліції, в якому йшлось про ряд неприємних випадків, що стались у цьому розважальному закладі. Також поступили звернення мешканців, які скаржились на неодноразові бійки і порушення їхнього спокою. Тому, враховуючи цей лист та звернення мешканців житлових будинків, котрі знаходяться поблизу бару «Лаванда», міськвиконкомом було ухвалено рішення про обмеження режиму роботи у вечірній час до 23 години. Також власник бару «Лаванда» Олександр Савченко повинен забезпечити дотримання громадського порядку, не допускати перебування у закладі неповнолітніх осіб. Надіюсь, що керівництво закладу дбатиме про безпечний відпочинок своїх клієнтів.





До слова, правоохоронцям також вартувало б більш прискіпливо вивчити, як працюють інші торгові точки та розважальні заклади міста у вечірній та нічний час, та у разі необхідності переглянути режими їхньої роботи, щоб не допустити росту злочинності у нашому місті. Адже «Лаванда» не єдиний заклад, де систематично порушують громадський спокій. Однак, також зауважу, золочів‘яни не надто поспішають зі скаргами в поліцію чи у міську раду. Чекають, поки грім не вдарить?