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Криза – це коли порожньо не у гаманці, а у серці

nus.in.ua, 9 грудня 2016, 11:52
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Актори Національного академічного театру імені Марії Заньковецької часті гості у нашому місті. У першу суботу зими, 3 грудня, заньківчани завітали до нас з виставою «Криза». Зала була повна. Та й загалом золочів’яни завжди раді бачити акторів на сцені нашого районного Народного дому.
«Криза» – смішна трагедія, такий собі оксюморон. Смішна та кумедна – над жартами персонажів реготав увесь зал, а місцями доволі сумна – на очі накочувались сльози. Це життєва історія, яка ніби віддзеркалення нашого сьогодення. Адже не в грошах щастя, і не в квартирах. Найбільша цінність нашого життя – це рідні люди, які поруч із нами. Переглянувши виставу, кожен має змогу переосмислити свою поведінку, свої принципи. Можливо, навіть змінити свої погляди.
Недаремно говорять, коли не можете змінити обставин – змініть своє ставлення до них… Адже кохання, сім’я – набагато важливіші, ніж матеріальне збагачення.
У виставі не йдеться про політичну кризу. Це лишень верхівка айсбергу, бо інфляція, безробіття й порожній гаманець – то тільки перешкоди, чорні смуги нашої зебри, які можна пережити, вибратися до нової білої смуги, згуртувавшись і об’єднавшись.
Справжньою ж кризою є холод й нерозуміння у стосунках між людьми, сумніви, образи й підступні вчинки.
Думаю, якби цю виставу показували в закордонних країнах – люди б не зрозуміли її. Можливо, інша ментальність, можливо, люди не так часто зустрічаються з тими проблемами, які висвітлюються у виставі: гордий чоловік принципово не звільняється з роботи, на якій йому не платять; через нестачу грошей забирають пральну машинку; конфлікт між поколіннями; нестача грошей… Тільки у нас сміються і гніваються на політиків, яких же самі й обрали. От такий конфуз.
«У країнах, де про людей дбають, а особливо про старших людей, які мають змогу мандрувати світом. Вони на це заслужили і країна їх у цьому підтримує. А наша людина до стовпця прип‘ята, як собака на ланцюгу, хворіє, страждає, помирає. Кожна людина має у своїх прагненнях таку думку, що ось-ось, і все стане краще, ми прокинемся і скажемо: «Ми вільні на цій землі, ми багаті на цій землі!». Надіємось, що наша Україна розцвіте, стане могутньою і сильною державою», – поділився з нами народний артист України Степан Глова, який виконує роль Романа.
Ми не можемо вирішити усі політичні проблеми, зростання інфляції і падіння економіки, але у наших силах змінитися самостійно, щоб не допустити кризу у наші серця.

Мар'яна БОЙКО
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