День без авто
nus.in.ua, 3 жовтня 2016, 12:54
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Із кожним днем екологічна ситуація на планеті суттєво погіршується, зокрема й через постійне збільшення кількості автомобілів. Люди тепер майже не уявляють свого життя без цих чудо-машин. Та чомусь багато хто ігнорує той факт, що автомобілі мають і негативний вплив, як-от: забруднення атмосферного повітря, шумове навантаження, численні аварії, велика затрата часу в автомобільних пробках тощо.
Щорічно в багатьох країнах світу відзначають Всесвітній день без автомобіля (World Carfree Day).
Ліцеїсти Золочівського економічного ліцею долучилися до акції, організувавши флеш-моб «День без авто» під керівництвом учителя біології Ірини Бірулін. Вихованці ліцею вийшли на вулиці міста, закликаючи жителів хоча б на один день відмовитися від користування автомобілем, пройтися пішки або ж пересісти на велосипед.
Мета такого заходу – привернути увагу до проблеми забруднення атмосферного повітря транспортними засобами, знизити рівень концентрації вихлопних газів у міському повітрі, сприяти розвиткові альтернативних видів пересування.
Важливо також розуміти, що турбуватися про екологічну ситуацію нашого міста треба не лише у День без авто, а й у будь-який інший день року, а пересідати на велосипед можна регулярно (не забуваймо і ще одну істину: «В здоровому тілі – здоровий дух!»). Сподіваємося, мешканці міста розуміють серйозність питання екології та захисту навколишнього середовища і надалі долучатимуться до подібних дійств.
Юлія Лапсюк, ліцеїстка групи Е-2
Золочівського економічного ліцею
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