nus.in.ua, 29 вересня 2016, 14:09

Нещодавно вчитель біології та хімії Золочівського економічного ліцею Ірина Бірулін із ліцеїстами групи Е-3 провели пізнавальний захід, присвячений Міжнародному дню охорони озонового шару для учнів ліцею.

Мета заходу – привернути увагу учнів до проблеми руйнування озонового шару, який є унікальним, властивим тільки нашій планеті захистом від шкідливого ультрафіолету. Його руйнування смертельно небезпечне: сонячне випромінювання стерилізує поверхню Землі, знищуючи на ній все живе.

Причинами руйнування озону є діяльність людини – запуск ракет, пара та інші речовини від літаків, випаровування азотних добрив тощо. Зупинити всі ці процеси цивілізації неможливо, але зберегти озон хоча б на побутовому рівні людині під силу.

Тому головне завдання заходу – донести інформацію про глобальність цієї проблеми і мотивувати ліцеїстів щодо збереження озонового шару. Наприклад, рідше користуватися аерозолями або ж купувати спреї нового покоління, на яких написано: «Не руйнує озоновий шар», висаджувати хоча б одне дерево в рік тощо.

У рамках заходу були організовані перегляд фільму, екологічне анкетування, ліцеїсти виступили з доповіддю на тему «Збережи небо: захисти себе – захисти озоновий шар».

Переглянувши фільм, ліцеїсти обговорювали значення та властивості озонового шару та його роль в екосистемі. Як відомо, озоновий шар – це шар атмосферного озону над пограничним шаром планети (стратосфери), в межах якого концентрація молекул озону в середньому у 10 разів вища, ніж біля поверхні Землі. Він є найважливішою складовою частиною атмосфери, що охороняє живі організми Землі від шкідливого впливу короткохвильової ультрафіолетової радіації Сонця. Зменшення цього шару може призвести до серйозних наслідків для людства. Провівши анкетування на тему «Ризики для здоров’я», ми намагалися донести до ліцеїстів, що деякі типи людей мають підвищений ризик розвитку раку внаслідок тривалого перебування на сонці. Адже руйнування озонового шару становить істотну загрозу для здоров’я людей та інших живих істот на планеті. УФ-випромінювання може спричини рак, катаракту, сонячні опіки, сніжну сліпоту, старіння шкіри та зниження імунітету. Для попередження негативного впливу УФ-випромінювання на людину, ВООЗ разом з ВМО та низкою інших організацій розробили Глобальний сонячний ультрафіолетовий індекс. Він є доступним і зрозумілим засобом попередження людей про небезпеку перебування на відкритому сонці та необхідність не допускати ураження організму ультрафіолетовим випромінюванням. А від себе ліцеїсти групи Е-3 додали кілька важливих правил:

– намагайтесь одягати одяг, що захищає тіло від сонця, головний убір та сонячні окуляри;

– уникайте використання ламп для засмаги та соляріїв;

– обмежте час перебування на сонці опівдні;

– пам’ятайте, що захист від сонця необхідний під час будь-якої роботи назовні.

Таким чином, подолання цієї проблеми можливе лише завдяки скоординованим діям усіх націй та верств суспільства на глобальному рівні. Усвідомлюючи це, уряди практично усіх країн світу приєдналися до Монреальського протоколу і взяли на себе зобов’язання із досягнення головної мети-згортання виробництва та використання озоноруйнівних речовин у різних секторах промисловості.

На виховному заході ми дійшли висновку, що життя на Землі не пристосоване для того, щоб витримувати рівень та спектр ультрафіолетового випромінювання, якому буде піддаватися наша планета, якщо озоновий шар зникне.



Софія Ханачівська,

ліцеїстка групи Е-3

Золочівського економічного ліцею

