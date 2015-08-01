Навчальному центру національної гвардії України – 65

nus.in.ua, 29 вересня 2016, 14:43

Успіх виконання завдань сучасної армії починається з людей, з їх віри і розуміння всієї відповідальності, покладеної на військовослужбовців. Присвятити своє життя служінню народу здатен не кожен. На варті нашої безпеки стоять військовослужбовці Навчального центру Національної гвардії України, що днями відсвяткувала свій 65-й ювілей.

Свій літопис частина починає 21 вересня 1951 року, коли у місті Броди на базі 62-ої та 80-ої бригади внутрішньої охорони і 290-го мотострілкового новоросійського полку було створено навчальний загін. В жовтні 1961 року підрозділ передислокували у місто Золочів. Згодом загін реформувався і був перейменований у 368-й навчальний полк, у 1970 році в учбову бригаду, зараз – Навчальний центр Національної гвардії України. Багато здобутків та перемог було за 65 років у частини. За цей час частину очолювали 20 командирів, які дали путівку в життя 18 генералам.

У п‘ятницю, 23 вересня, у Золочівському районному Народному домі імені І. Білозора відбулись урочисті заходи із нагоди свята. Подякувати військовим за особистий внесок у зміцнення обороноздатності країни, зразкову військову дисципліну і патріотизм завітали численні гості.

Вітаючи ветеранів та особовий склад начальник Навчального центру Національної гвардії України полковник Михайло Кулик зазначив:

– З часу заснування і до сьогодні Навчальний центр продовжує підготовку молодших командирів і спеціалістів для військ. Хочу подякувати та виразити глибоку повагу нашим ветеранам, з допомогою яких Навчальний центр пройшов свій яскравий шлях і залишився духовно могутнім та сильним колективом. Ми запевняємо Вас, що весь особовий склад Навчального центру й надалі робитиме все від нас залежне, буде з честю виконувати покладені на нього завдання командуванням військ, вірно служив і служитиме своєму народові і своїй державі, відданий своєму конституційному обов‘язку та Військовій присязі.

Оголосив святковий наказ Командувача НГУ та вручив грамоти й цінні подарунки кращим військовослужбовцям заступник начальника штабу ГУ НГУ генерал-майор Валерій Бондар.

На святкову сцену з привітаннями і подарунками підіймалися священики, колишні командири частини, представники районної та міської влади, ветерани частини, мати старшого лейтенанта Ігоря Кіналя, який навічно зарахований до лав Національної гвардії, Любов Дмитрівна.

Від імені генералів, що очолювали військову частину в різні часи, з привітанням до особового складу звернулись генерал-лейтенант Валерій Райко, генерал-майор Олександр Рачок. Щирі вітання лунали з вуст колишніх командирів військової частини – полковника у відставці Олександра Козакевича та полковника у відставці Володимира Горбатюка. Також звучали вітання від представників Західного ОТО, Південного ОТО, військових частин 3012, 3002, 3043, 4114, 3045.

У пам’яті сьогоднішніх і майбутніх нащадків назавжди збережуться подвиги багатьох поколінь воїнів-захисників, їх безмежна відданість і любов до рідної землі, мужність та героїзм. Від ветеранів вітав військовослужбовців полковник у відставці Іван Купенка.

Не обійшлось і без привітань від «побратимів по зброї». Поруч пліч-опліч служать українському народу військовослужбовці військової частини – польова пошта «В-3948». Полковник Юрій Примаченко не лише привітав нацгвардійців, а й подякував за співпрацю.

Учні підшефних Золочівських шкіл № 1 та № 2 передали побажання перемоги та миру через своїх завучів Ірину Панькевич та Оксану Патрик. З теплими словами до всіх військовослужбовців Навчального центру звернулись Голова ветеранської організації Буського району Володимир Луженцов, підприємець Роман Бойко.

Щирі емоції подарували присутнім артисти Академічного ансамблю пісні та танцю Національної гвардії України. Зі словами підтримки до присутніх у залі українських військових звернулась мати учасника бойових дій, розвідника легендарної 95 аеромобільної бригади, народна артистка України Валентина Степова. У її виконанні прозвучали пісні «Матерям України», «Дотик серця», «Гандзя». Щирими оплесками зустрічали на сцені заслужених артистів України Єлизавету Гаврилюк, Оксану Нестеренко та Катерину Пушкіну. Лунали пісні «Гвардія – це еліта твоя», «Україна», «Розпрягайте, хлопці, коней», «Карамболіна», «Time to say good bye» (Час прощатись), «Розпрягаєте хлопці коней». Балетна група подарувала глядачам хореографічні номери «Українські вечорниці» та «Бессарабський танок».

Овації залу викликав вокальний гурт «Червоні маки» з піснями «Сватай мене мужичок», «Захисник», «Сопілкар».

Фінальною феєрією свята став виступ вокального квартету народних артистів України «Гетьман» із піснями «Моя рідня» та «Мій край». Гвардійці стоячи аплодували артистам й дякували за щирі емоції.

Протягом святкового концерту артисти Академічного ансамблю бажали ювілярам та гостям свята миру Україні, віри в себе та слави Навчальному центру Національної гвардії України.

Золочів‘яни пишаються своєю гвардією, пишається вами і Україна, тому що ви – справжні лицарі, які стоять на захисті нашої безпеки. Нехай народна повага надихає вас на нові звершення у служінні Україні. Стійкості Вам, мужності та відваги.

