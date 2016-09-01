Кому цікаво "клепати" на гвардійців

nus.in.ua, 27 вересня 2016, 11:32

Сьогодні керівництво держави та український народ докладають чимало зусиль, щоб відродити міцну армію та втримати ворога на сході нашої Батьківщини. Зважаючи, що українська армія відроджується майже з нуля, Президентом України підписано Указ від 11 лютого 2016 року № 44/2016 «Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України». Як видно, допомога військовим спланована на державному рівні. Ми добре пам’ятаємо тяжкі часи, коли не вистачало бронежилетів, касок, спальних мішків тощо. В кінці 2014 року на загальних зборах військової частини було прийнято рішення відмовитись від спонсорської допомоги.

Сьогодні забезпечення армії значно покращилось, хоча ще є проблемні питання, наприклад забезпечення твердим паливом.

Знаю, що командування військової частини зверталось про допомогу щодо заготівлі дров до органів місцевої влади, організацій. На жаль, не всі відгукнулись…

Переглянувши ганебні матеріали в соцмережах пригадав, як здійснювалась заготівля дров для забезпечення блокпостів на передовій під окупованим Слов’янськом, добування дров чи води доводилось проводити під прикриттям автоматників. Ми були вдячні проукраїнськи налаштованим мешканцям Донеччини, які знаходили можливість попереджати про влаштовані ворогом засідки на шляху добування дров та води.

Не розумію, яке мали право горе-писаки, не розібравшись у ситуації, викидати в Інтернет не перевірену інформацію про військових? Вчинено підступно і безвідповідально.

Я точно знаю, що всі заготовлені дрова оприходуються, бо працюю у складі комісії по заготівлі твердого палива. На сьогодні із понад 80 м3 дров, більшу частину яких передано від Золочівської міської ради, а це 60 м3 відправлено для потреб АТО.

Сьогодні в Навчальному центрі НГУ міста Золочів проходять навчання понад тисячу курсантів із усіх куточків України. Серед них є ті, хто вже має бойовий досвід на сході країни, значна частина військових постійно перебувають у польових умовах в палатках, де їжа готується на польових пічках. Потреба в дровах існує завжди.

Незважаючи на труднощі, особовий склад Навчального центру забезпечує якісну підготовку воїнів.

Цікаво чи перебували в лавах захисників України Інтернет-кривдники?

І де вони діваються під час мобілізації або хоча б призову на строкову службу?

Час все розставити на свої місця.

СЛАВА УКРАЇНІ!



Віталій Цапок, підполковник