nus.in.ua, 23 вересня 2016, 15:52

Військова служба за контрактом у Збройних Силах

України

Гідна зарплата від 7 000 гривень

Збройні Сили України гарантують своїм військовослужбовцям гідну зарплату, вищу за середню

по країні. Солдат на посаді стрільця, що несе службу поза зоною АТО, отримує щомісяця не

менше 7 000 гривень. Залежно від посади, звання, терміну проходження служби, кваліфікації

ця сума збільшується. Додаткові щомісячні премії виплачуються військовослужбовцям

окремих видів (родів) військ: Високомобільних десантних військ, Сил спецоперацій, корабельному складу ВМС, артилерії, танкістам тощо.

Також виплачується винагорода усім військовослужбовцям, які виконують свої обов’язки у зоні

АТО, незалежно від звання та посади. Військовослужбовці першої лінії оборони щомісяця

отримують додатково 4200 грн. В інших районах АТО — 1200 грн.



Виплати при підписанні контракту

Мобілізованим, у разі підписання контракту, виплачується одноразова винагорода:

 рядовому складу — вісім мінімальних заробітних плат (11 024 грн станом на квітень

2016);

 сержантському та старшинському складу — дев’ять мінімальних заробітних плат (12 402

грн станом на квітень 2016);

 офіцерському складу — десять мінімальних заробітних плат (13 780 грн станом на

квітень 2016).

Підйомна допомога

Особам офіцерського складу (в т.ч. офіцерам запасу), прапорщикам (мічманам) та

військовослужбовцям рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять

військову службу за контрактом, виплачується підйомна допомога у розмірі місячного

грошового забезпечення у разі переїзду до нового місця служби з одного населеного пункту

в інший зі зміною місця проживання (наказ МОУ від 22.10.2001 №370).

На який термін можна підписати контракт?



 на 6 місяців — для осіб, звільнених з військової служби з березня 2014 року (з початку

особливого періоду) по теперішній час, а також для військовослужбовців строкової

військової служби та відмобілізованих, які відслужили не менше 11 місяців;

 на 3 роки — для рядового складу;  від 3 до 5 років — для сержантського та старшинського складу;

 від 2 до 5 років — для офіцерського складу;

 на особливий період.

Шестимісячний контракт

Військовослужбовці, що призвані за мобілізацією або на строкову службу та відслужили не

менше 11 місяців, а також особи, звільнені з військової служби з березня 2014 року (з початку

особливого періоду) по теперішній час, можуть підписати контракт терміном на 6 місяців. Після

завершення шестимісячного контракту він може бути продовжений, за бажанням

військовослужбовця, на 6 місяців або інші види контракту.

У разі, якщо такий військовослужбовець не захоче продовжувати контракт, він

будегарантовано звільнений без жодних додаткових вимог.

Відповідно до вимог підпункту "ж” пункту 8 статті 26 Закону України від 04.04.2006 № 3597-

ІV "Про військовий обов’язок і військову службу” передбачено звільнення військовослужбовців,

які уклали контракт строком на 6 місяців та вислужили ці 6 місяців військової служби (абзац

2 частини 3 статті 23 Закону).

У разі закінчення особливого періоду або оголошення рішення про демобілізацію, дія

шестимісячних контрактів припиняється достроково.

Інші терміни контрактів

Решта кандидатів можуть підписати контракти на такий термін:

 на особливий період — до завершення цього періоду (видання Указу Президента

України про оголошення рішення про повну демобілізацію);

 для осіб рядового складу — 3 роки;

 для осіб сержантського і старшинського складу — від 3 до 5 років.

Згідно з вимогами частини 2 статті 23 Закону України від 04.04.2006 № 3597-ІV "Про

військовий обов’язок і військову службу”.

Для випускників «військових кафедр»

Для кандидатів, яким присвоєне первинне офіцерське звання за результатами підготовки на

«військовій кафедрі» (після проходження повного курсу військової підготовки за програмою

підготовки офіцерів запасу або в порядку атестування осіб до присвоєння первинних

військових звань офіцерського складу запасу): від 2 до 5 років.

Відповідно до ст. 23 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу”. Як відбувається підписання контракту?



Куди звернутись?

Усі громадяни України, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом,

повинні звернутись до військового комісаріату за місцем проживання (реєстрації),

перебування на військовому обліку, в якому кандидат може ознайомитися з переліком

вакантних посад та підібрати посаду (обрати майбутню спеціальність).

Військовослужбовці, що проходять службу за мобілізацією або строкову службу, мають подати

рапорт за підпорядкованістю.

Вимоги та відбір

На службу за контрактом приймаються громадяни, які пройшли професійно-психологічний

відбір і відповідають установленим вимогам проходження військової служби.

Вік: від 18 років до 60 років (граничний вік прийняття в особливий період збільшується до 60

років для чоловіків, для жінок — до 50 років).

Відсутність судимості за скоєння тяжких злочинів.

Наявність базової середньої освіти. Придатність за станом здоров’я: усі кандидати на військову службу за контрактом

направляються військовими комісаріатами на військово-лікарську комісію для визначення

придатності до військової служби за станом здоров’я. Лише військово-лікарська комісія може

дати остаточний висновок щодо придатності кандидата за медичними показниками.

Військовозобов’язані, які раніше отримали негативний висновок військово-лікарської комісії,

через 5 років можуть повторно пройти медогляд для перегляду висновку.

Відповідно до наказу МО України № 402 від 14 серпня 2008 року "Про затвердження

положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України”.

Наявні посади та військові спеціальності на вибір

Кандидатам пропонуються у першу чергу посади для бойових військових частин

(підрозділів) Сухопутних військ ЗС України, Високомобільних десантних військ ЗС України,

Сил спеціальних операцій, Військово-Морських Сил ЗС України.

Для отримання інформації про наявність вакантних посад необхідно звернутись до військового

комісаріату або безпосередньо у військову частину. При цьому враховуються побажання

кандидата щодо отримання спеціальності (наприклад, спорідненої з військовою).

Можливість проходити службу в конкретній частині

Кандидати, які пройшли відбір та відповідають вимогам проходження військової служби, з

приписом військового комісара, в якому зазначається ВОС, на яку попередньо відібраний

кандидат, з особовою справою направляються до відповідного навчального центру. У

навчальному центрі укладання контрактів на проходження військової служби здійснюється

одразу в день прибуття після проведення заходів відбору.

Усі кандидати на військову службу за контрактом з лютого 2016 року направляються

військовими комісаріатами виключно до навчальних центрів. Направлення одразу до

військової частини неможливе.

Згідно з Директивою Генерального штабу Збройних Сил України від 27.01.2016 № Д-3 "Про

організацію комплектування Збройних Сил України військовослужбовцями за контрактом у

першому кварталі 2016 року”.

Разом із тим, кандидат може звернутися до конкретної військової частини та отримати

письмову згоду командира частини для проходження служби за контрактом саме в цій частині.

Кваліфікаційними комісіями в навчальних центрах під час розподілу до військових частин

враховуються побажання військовослужбовців щодо їхнього подальшого проходження служби.

В тому числі враховується наявність письмової згоди від командування військової частини. Контакти військових частин щодо проходження служби за контрактом:



93-я окрема механізована бригада:

(+38) 098-517-44-37, майор Олексій Юрійович Борович



Військова частина А3955

(понтонно-мостовий полк, м.Білгород-Дністровський) (+38)063-185-20-11 Особливості військової служби за контрактом для жінок



Вік: від 18 до 50 років (граничний вік призову для жінок збільшується до 50 років на час

особливого періоду).

Посади та спеціальності: Жінки-військовослужбовці призначаються на такі основні посади:

зв’язку — «телефоніст», «телеграфіст» та інші; тилу — «кухар», «кравець» та інші; медичні —

«фельдшер», «медична сестра» та інші; штабу — «діловод», відповідальний виконавець,

«бухгалтер» тощо.

Зважаючи на численні звернення громадян стосовно можливості комплектування жінками всіх

посад, Міністерством оборони України опрацьовується питання розширення переліку

військово-облікових спеціальностей і штатних посад, на які можуть призначатися

військовослужбовці-жінки.

На цей час проводиться відповідна робота щодо опрацювання змін до наказу Міністерства

оборони України від 27.05.2014 № 337 "Про затвердження тимчасових переліків військово-

облікових спеціальностей і штатних посад рядового, сержантського і старшинського складу та

військовослужбовців-жінок і тарифних переліків посад вищезазначених військовослужбовців”. Служба в окремих видах військ

Бажаючі служити у Силах спеціальних операцій Збройних Сил України можуть отримати

вичерпну інформацію, звернувшись за за телефоном (094) 440–31–38 або на електронну

пошту joinsof@mil.gov.ua.

Можливість отримання первинного офіцерського

звання за наявності цивільної вищої освіти



При вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих

навчальних закладів організовані 3-х місячні курси військової підготовки для осіб рядового,

сержантського (старшинського) складу, які мають вищу освіту на рівні не нижче "бакалавра”, з

подальшим присвоєнням їм первинного військового звання офіцерського складу "молодший

лейтенант”.

На виконання пункту 10 рішення Ради національної безпеки і оборони України від

06.05.2015 "Про стан виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України та

додаткові заходи щодо забезпечення обороноздатності держави”, введеного в дію Указом

Президента України від 26.05.2015 № 285/2015

На курси військової підготовки приймаються:

 сержантський і старшинський склад, які проходять військову службу за контрактом;  рядовий, сержантський і старшинський склад, які проходять військову службу за

призовом під час мобілізації, на особливий період.

Наступний набір на курси військової підготовки планується розпочати на початку травня 2016

року. Списки кандидатів на навчання складають кадрові органи військових частин (установ) та

подають за підпорядкованістю до Головного управління персоналу Генерального штабу

Збройних Сил України.

Переведення, прийом на службу за контрактом

кандидатів зі спецзванням



Переведення військовослужбовців здійснюється за наявності обґрунтованих підстав з

урахуванням висновків атестування, рекомендацій їх безпосередніх і прямих начальників тана

підставі клопотань командирів (начальників), які порушили питання про переміщення.

Відбувається на підставі вимог пункту 110 Указу Президента України "Про Положення про

проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України”.

Військовослужбовець може бути переміщений на нове місце військової служби з однієї

військової частини до іншої у випадках, визначених пунктом 82 Положення.

Прийняття на службу за контрактом громадян зі спеціальним званням Громадянам, які мають спеціальні звання або класні чини, в разі їх прийняття на військову

службу в Збройні Сили України присвоюються військові звання в порядку переатестації з

урахуванням їх спеціальних звань або класних чинів, рівня освіти, досвіду служби та

відповідності посаді, на яку їх призначено.

Переатестація громадян, які мають спеціальне звання або класний чин, для присвоєння

військового звання здійснюється одночасно з прийняттям цих осіб на військову службу за

контрактом та призначенням на відповідну посаду наказами по особовому складу.

Для цього необхідно звернутись до військового комісаріату за місцем проживання або

безпосередньо до військової частини.

Соціальні гарантії для військовослужбовців за

контрактом



Збереження робочого місця і середньої зарплати

Відповідно до ст. 119 "Кодексу законів про працю України” за працівниками, прийнятими на

військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній

безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на

строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичної демобілізації, зберігаються

місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації незалежно

від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб — підприємців, в яких вони

працювали на час призову. За порушення вимог зазначеної статті Кодексу законів роботодавці можуть бути притягнутими

до юридичної відповідальності.

Забезпечення житлом

Відповідно до статті 12 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців

та членів їх сімей” держава забезпечує військовослужбовців жилими приміщеннями або за їх

бажанням грошовою компенсацією за належне їм для отримання жиле приміщення на

підставах, у порядку і відповідно до вимог, встановлених Житловим кодексом Української

РСР та іншими нормативно-правовими актами.

Військовослужбовці та члени їх сімей забезпечуються службовими житловими приміщеннями,

що відповідають вимогам житлового законодавства. З цією метою у кожній військовій частині

формується фонд службового житла.

Визначено Порядком забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими

приміщеннями (затверджений, Постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2006 р.

N 1081).

У разі відсутності службового житлового фонду у військовій частині військовослужбовці

рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за

контрактом і не перебувають у шлюбі, розміщуються безоплатно в спеціально пристосованих

казармах у розташуванні військової частини, а сімейні — у сімейних гуртожитках.

Також, військовослужбовці та члени їх сімей, які проживають разом з ними, за відсутності у них

за місцем проходження служби житла для постійного проживання забезпечуються службовими

житловими приміщеннями.

Службові житлові приміщення надаються військовослужбовцям згідно з рішенням командира

військової частини, яке погоджується з квартирно-експлуатаційним органом, за місцем

проходження ними військової служби.

На сьогодні розроблено зміни до Закону України "Про соціальний та правовий захист

військовослужбовців та членів їх сімей” щодо виплати грошової компенсації за піднайом

житла особам рядового, сержантського і старшинського складу.

На цей час законопроект проходить погодження у заінтересованих міністерствах та відомствах

України.

Військовослужбовцям, які мають вислугу на військовій службі 20 років і більше, та членам їх

сімей надаються жилі приміщення для постійного проживання або за їх бажанням грошова

компенсація за належне їм для отримання жиле приміщення. Такі жилі приміщення або

грошова компенсація надаються їм один раз протягом усього часу проходження військової

служби за умови, що ними не було використано право на безоплатну приватизацію житла. Можливість безкоштовно отримати вищу освіту

Після завершення першого контракту (у тому числі 6 — ти місячного контракту),

військовослужбовці, які продовжили строк військової служби за новим контрактом, можуть

безкоштовно отримати вищу освіту без відриву від військової служби (заочно).

Пункт 172 Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних

Силах України.

Захист прав контрактників

З питань порушення вимог контракту необхідно звернутися безпосередньо до командування

військової частини. У разі незадовільного вирішення питання з боку командування військової

частини, необхідно звернутись до вищого командування, або до військової прокуратури.

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гарячу лінію: 0–800–50–00–51

