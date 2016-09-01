У Золочівському замку пройшов семінар для суддів

nus.in.ua, 16 вересня 2016, 17:09

Учора завершився дводенний семінар для суддів на тему: «Право на справедливий суд крізь призму рішень Європейського суду з прав людини», який відбувався у Королівському палаці Золочівського замку.

Впродовж двох днів, 13–14 вересня, з ініціативи голови Золочівського районного суду Львівської області Володимира Сивака, за погодженням із керівництвом Львівської національної галереї мистецтв захід проводився у Великому палаці Золочівського замку. Львівське регіональне відділення Національної школи суддів України проводило навчання для суддів з усієї України.

Cемінар вітальними словами відкрила директор Львівського регіонального відділення Оксана Польна, яка зазначила, що для кожного з нас важливо знати, бачити і розуміти звідки ми. Однак, не завжди в силу певних обставин, вистачає часу вивчити щось нове та одночасно насолодитись частинкою своєї історії. Тому поєднання, в даному випадку, навчального процесу з духовним збагаченням, ознайомленням із історією свого краю є гарним досвідом. Семінар також відвідали голова Апеляційного суду Львівської області, кандидат юридичних наук Петро Каблак, суддя Львівського окружного адміністративного суду, кандидат юридичних наук, член Ради суддів України Олександр Сасевич.

Проводили періодичне навчання суддів викладачі: суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області Вікторія Бучківська та суддя Апеляційного суду Львівської області Ярослав Левик.

Тема семінару вибрана не випадково. Адже Європейський суд з прав людини завжди зазначає про значущість у демократичному суспільстві права людини на справедливий суд та справедливий судовий розгляд. Аналіз практики Європейського суду з прав людини показує, що національними судами держав, які входять до Ради Європи найчастіше порушується ст.6 Європейської Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

Учасники семінару не лише освоювали теорію, а й виконали ряд практичних завдань за матеріалами справ Європейського суду з прав людини.

Учасників семінару із завершенням курсу привітала суддя Вищого спеціалізованого суду України Галина ЮРОВСЬКА:

– Дуже символічно, що цей захід проходить тут, у стінах Золочівського замку, де зберігається картина під назвою «Життя під опікою справедливості». Приємно, що наша держава має такі культурні та історичні цінності, які відроджені руками наших сучасників... І ми маємо довести, що в цій державі є сильна і незалежна судова влада, здатна захистити не лише конкретного громадянина, а й історичні та культурні пам‘ятки, й саму державу. Маємо зрозуміти, що відсутність довіри до судової влади є смертельною для демократії. Кожен політик, кожен громадянин має зрозуміти, що незалежна сильна судова влада є запорукою кожного громадянина. І сьогодні ми не маємо права на помилку.

Також до присутніх звернувся і міський голова Золочева Ігор ГРИНЬКІВ. Завітав міський голова на захід із атрибутом влади – ключем від міста:

– Маю за честь вітати вас на цій славетній золочівській землі, а саме у стінах Золочівського замку. Прийшов я з цим клюцем не випадково. Дуже багато говорилось у старих описах про «Золочівський ключ» Золочівський ключ – це Золочів та околиці, де сходились торгові шляхи. Хочу повернутись до 2010 року. Цей ключ подарований мені представником судової влади. Я не знав, що в цій президії сидітиме пан Ярослав Левик, котрий власне подарував мені цей ключ зі словами: «Це символічний ключ. Цей ключ може бути від скарбниці міста. Цей ключ може бути до сердець золочів‘ян. Якщо в тебе буде філософія служіння людям, цей ключ піде тобі на користь». Цей ключ з того часу стоїть у мене на столі. Я пам‘ятаю ці слова і всі справи, які ми робимо у Золочеві, ми робимо з Богом, відповідно до Закону і, мабуть, саме тому нам все вдається.

Голова Золочівського суду Володимир СИВАК підсумував роботу семінару:

– Приємно, що цей семінар відбувся саме у місті Золочеві. Адже ми маємо що показати, ми маємо чим гордитись. «Право на справедливий суд крізь призму рішень Європейського суду з прав людини» – тема семінару є на сьогодні дуже актуальною для нас, для нашої держави, оскільки ми прагнемо приєднатись до Європейської спільноти. Сьогодні все частіше національні суди при прийняті рішень застосовують практику Європейського суду з прав людини. Участь у семінарі взяли судді з усієї України, не лише із Західних регіонів.

Приємно, що учасники семінару змогли не лише здобути знання і практичні навики, які застосовуватимуть у своїй роботі, а й змогли ближче познайомитись із культурною та історичною спадщиною нашого краю.



Леся ГОРГОТА



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