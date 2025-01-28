До уваги неприбуткових установ та організацій!

Золочівська ДПІ

Золочівська ДПІ інформує, що відповідно до абзацу дев’ятого п. 46.2 ст. 46 Податкового кодексу неприбуткові підприємства, установи та організації, визначені п. 133.4 ст. 133 ПКУ, подають звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (далі – Звіт) за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику та річну фінансову звітність.Форму Звіту затверджено наказом Мінфіну України від 17.06.2016 №553 "Про затвердження форми Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації” (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.04.2017 №469).Фінансова звітність або звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати), що подаються відповідно до абзаців першого та другого пункту 46.2 статті 46 Кодексу, є додатком, зокрема, до Звіту та його невід’ємною частиною (абзац третій пункту 46.2 статті 46 Кодексу).Підпунктом 133.4.7 п. 133.4 ст. 133 ПКУ встановлено, що для неприбуткових організацій, які відповідають вимогам п. 133.4 ст. 133 ПКУ та внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, встановлюється річний податковий (звітний) період, крім випадків, передбачених п.п. 133.4.3 п. 133.4 ст. 133 ПКУ.Тобто, неприбутковими підприємствами, установами та організаціями, що відповідають вимогам, встановленим у п. 133.4 ст. 133 ПКУ, зокрема внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій, Звіт подається за базовий звітний (податковий) рік протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року. Граничний термін звітування за 2025 рік – до 02.03.2026 рокуТакож нагадуємо на важливості своєчасного оновлення КЕП/ЕЦП, адже його термін дії (1-2 роки) обмежений, і з протермінованим підписом неможливо подати податкову звітність в електронному форматі. На вебсайті Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ДПС України (далі – КНЕДП ДПС) (https://ca.tax.gov.ua) доступне повторне, дистанційне формування сертифікатів за електронним запитом для самостійного продовження терміну дії сертифікатів на 2 роки (https://ca.tax.gov.ua/manage-certificates). Повторне формування сертифікатів КЕП можливе лише за умови, що поточний КЕП є діючим на момент формування запиту.Щоб отримати кваліфіковані електронні довірчі послуги (ЕДП) вперше, або якщо термін дії сертифікатів завершився, користувачу необхідно:1. Ознайомитися з правилами та умовами надання послуг на вебсайті https://ca.tax.gov.ua у розділі «Отримання кваліфікованих електронних довірчих послуг».2. Підготувати необхідні реєстраційні документи (список є на вебсайті).3. Прийти до пункту реєстрації з оригіналами документів (адреси вказані в розділі «Контакти» на вебсайті https://ca.tax.gov.ua/contacts). Якщо у вас є паспорт у «Дії» (версія 2.0+), можна пройти ідентифікацію через смартфон за допомогою функції «Шеринг».4. Взяти з собою носій інформації для збереження особистого ключа (захищений носій ключової інформації, з’ємний флеш-носій тощо).У пункті реєстрації не надають послуги копіювання, друку чи заповнення документів, а також не здійснюють продаж і не видають носії для ключів. Отримати ключі за довіреністю (в т.ч. посвідченою нотаріально) неможливо.Головне управління ДПС у Львівській області інформує, що станом на 01.01.2026 року у Львівській області зареєстровано 893 волонтери АТО.Нагадуємо, що спрощено заяву для включення до Реєстру волонтерів, а також запроваджено можливість отримувати витяг із Реєстру в електронному вигляді. Такі зміни передбачені наказом Міністерства фінансів України від 25.09.2025 № 494. Ним оновлено Порядок формування та ведення Реєстру волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації. Документ зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08.10.2025 за № 1460/44866.Як і раніше, заяву за формою № 1-РВ (оновленою) можна подати в електронному вигляді засобами електронної комунікації, зокрема, через Електронний кабінет.Форма F1308304 доступна за посиланням:https://tax.gov.ua/data/material/000/006/58768/Forms_servis_fiz.htmПроцедура подання заяви та форма для заповнення розміщені тут:https://tax.gov.ua/baneryi/dlya-volonteriv/zayava-pro-vklyuchennya-do-reestru/Спрощення процедур та цифрові сервіси – це ще один крок до підтримки благодійників і волонтерів, які щоденно роблять важливу справу для країни.Золочівська ДПІ нагадує, що реквізити рахунків для податкових платежів та єдиного внеску на 2026 рік опубліковано на вебпорталі ДПС або на субсайті Головного управління ДПС області у розділі «Рахунки для сплати платежів» на вебпорталі ДПС за посиланнями: https://tax.gov.ua/rahunki-dlya-splati-platejiv, https://lv.tax.gov.ua/rahunki-dlya-splati-platejiv .Крім цього, швидко переглянути реквізити по регіонах можна в Електронному кабінеті (персоналізовано). Це найнадійніший спосіб, оскільки система підкаже реквізити саме для ваших податкових зобов’язань:- Авторизуйтесь у приватній частині Електронного кабінету.- Оберіть меню «Стан розрахунків з бюджетом» та потрібний податок, збір чи єдиний внесок.- Натисніть на піктограму у колонці «Реквізити».Підписатись на сторінку Фейсбук https://www.facebook.com/tax.lvivКомунікаційна платформа: lv.ikc@tax.gov.uaКонтакти «гарячих ліній» Головного управління ДПС у Львівській області: https://lv.tax.gov.ua/kontakti//.Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земельної ділянки у 2026 році (за 2025 рік) становить 1,08. Він застосовується до всіх категорій земель і видів земельних угідь.Таку інформацію надано Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру відповідно до вимог статті 289 Податкового кодексу України.Як застосовується коефіцієнт індексації:- коефіцієнт індексації застосовується кумулятивно;- розрахунок плати за землю залежить від дати проведення нормативної грошової оцінки земель;- порядок застосування визначено пунктом 289.2 статті 289 Податкового кодексу України.Нормативна грошова оцінка земельної ділянки з урахуванням коефіцієнта індексації є базою оподаткування земельним податком. Вона використовується для розрахунку суми орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.Індексація нормативної грошової оцінки земель за 2002, 2003, 2004 та 2006 роки не здійснювалася.В Золочівській ДПІ відбувся сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» щодо порядку декларування громадянами доходів, отриманих у 2025 році, за участі ГДІ Світлани Костецької.Під час заходу фахівець відповідала на запитання щодо оподаткування спадщини. Зазначено, що спадщина оподатковується залежно від ступеня споріднення між спадкоємцем і спадкодавцем та їх резидентського статусу. Члени сім’ї першого та другого ступеня споріднення звільнені від обов’язкового декларування доходу від спадщини. Також поінформувала, що декларацію про майновий стан і доходи за 2025 рік подають особи, які отримали доходи, з яких не сплачено податок на доходи фізичних осіб та військовий збір, доходи від осіб, що не є податковими агентами, іноземні доходи, тощо. Платникам запропоновано використовувати електронні сервіси ДПС, зокрема Електронним кабінетом та мобільним застосунком «Моя податкова», які дозволяють безбар’єрно подавати декларацію онлайн, переглядати дані про доходи та податкові зобов’язання, отримувати повідомлення від податкових органів і сплачувати податки. Зазначено, що взаємодія з платниками дедалі частіше відбувається у цифрових форматах, зокрема онлайн-зустрічі, комунікаційна податкова платформа та інші сучасні сервіси.Золочівська ДПІ інформує, що з 1 січня 2026 року стартувала кампанія декларування громадянами доходів, отриманих протягом 2025 року. Річну податкову декларацію про доходи за минулий рік зобов’язані заповнити і подати до 1 травня 2026 року громадяни, які у 2025 році отримували:- доходи, з яких податок не утримувався під час виплати, але вони не звільнені від оподаткування;- доходи від осіб, які не є податковими агентами (наприклад, від інших громадян);- іноземні доходи;- доходи від підприємницької діяльності (крім ФОП на спрощеній системі);- доходи від незалежної професійної діяльності (адвокати, нотаріуси, аудитори тощо);- інші доходи у випадках, передбачених Податковим кодексом України.Також декларацію подають:- іноземці, які за підсумками 2025 року набули статусу податкового резидента України – вони декларують як доходи з України, так і іноземні;- громадяни-резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання – не пізніше ніж за 60 календарних днів до виїзду.Для зручності платників та спрощення процедури декларування доходів, на офіційному вебпорталі ДПС в «Електронному кабінеті платника», у розділі «ЕК для громадян», працює електронний сервіс «Декларація про майновий стан і доходи». За допомогою цього сервісу можна заповнити декларацію та надіслати її до контролюючого органу в електронному вигляді з копіями первинних документів, зокрема, для використання права на податкову знижку.Державна податкова служба України у рамках виконання Національної стратегії доходів до 2030 року впроваджує заходи з підвищення ефективності та прозорості податкового адміністрування, дотримання податкового законодавства платниками податків та відповідності європейським стандартам.Пріоритетні дії Національної стратегії доходів спрямовані на оптимізацію податкового адміністрування та забезпечення умов для збалансованої податкової політики, що сприятиме підвищенню ефективності управління державними доходами, а також передбачає такі стратегічні цілі:- забезпечення макроекономічної та фінансової стабільності через збереження рівня мобілізації доходів та зменшення потреби у зовнішньому фінансуванні;- забезпечення адаптації законодавства України до законодавства ЄС та виконання міжнародних зобовʼязань України в частині податкової політики та адміністрування;- зміцнення доброчесності та довіри до контролюючих органів через посилення антикорупційних заходів та підвищення прозорості і ефективності процедур управління;- підвищення рівня дотримання податкового законодавства платниками податків та контролюючими органами;- створення та впровадження сучасних цифрових рішень податкового адміністрування.Детальніше про Національну стратегію доходів за посиланням: https://tax.gov.ua/diyalnist-/natsionalna-strategiya-dohodiv/.Державна податкова служба України продовжує роботу над створенням сучасної системи управління податковими ризиками у межах реалізації експериментального проєкту.Це одна з ключових складових реформування податкової системи України, визначених Національною стратегією доходів.Під час реалізації проєкту здійснюється аналіз ризиків, визначаються найбільш значущі з них та встановлюються їх першопричини.На основі цього аналізу робота податкової служби спрямовується так, щоб:- підвищити рівень дотримання платниками податків податкових обов'язків із використанням підходу, що базується на оцінці податкових ризиків;- сприяти розвитку управління податковими ризиками на основі ризик-орієнтованих підходів (засад) у діяльності ДПС;- підвищити рівень довіри та партнерства між ДПС і платниками.ДПС систематично проводить зустрічі з широким колом громадських організацій, представниками експертного середовища та бізнес-асоціацій. Під час відкритого діалогу формуються пропозиції бізнес-спільноти, які опрацьовуються для удосконалення організаційно-методологічних засад функціонування системи.Це дозволяє ДПС врахувати практичний досвід управління податковими ризиками і здійснювати комплекс відповідних заходів, зокрема:- аналіз зовнішніх джерел інформації про податкові ризики платників податків;- ідентифікацію податкових ризиків та визначення заходів впливу на них;- формування пропозицій щодо пріоритетних напрямів для розроблення та виконання відповідних планів в діяльності ДПС.