Щодо особливостей визначення мінімального податкового зобов’язання

ДПС України підготовлено інформаційний лист, який присвячено окремим змінам положень Податкового кодексу, зокрема в частині сплати мінімального податкового зобов’язання, що запроваджене Законом України від 30.11.2021 № 1914-ІХ.

Цей лист має інформаційний характер та не є індивідуальною податковою консультацією, оскільки не базується на особливостях фактичних обставин операцій конкретного платника податку. Інформаційний лист ґрунтується на положеннях чинного законодавства України та практики його застосування, які можуть змінитися в майбутньому.

Питання – відповіді щодо визначення МПЗ розміщені за посиланням: https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/655500.html.



Особливості заповнення податкової декларації з податку на прибуток підприємств резидентами Дія Сіті

ДПС підготовлено відео, у якому на практичних прикладах можна ознайомитись з особливостями заповнення податкової декларації з податку на прибуток підприємств за 2022 рік резидентами Дія Сіті, які обрали особливі умови оподаткування, починаючи зі звітних періодів 2022 року. Переглянути відео можна за посиланням:https://tax.gov.ua/media-tsentr/videogalereya/prezentatsii-ta-inshi/9271.html



ДПС продовжує видавати безкоштовні кваліфіковані сертифікати відкритих ключів

Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що ДПС України продовжує видавати безкоштовні кваліфіковані сертифікати відкритих ключів. Лише протягом січня поточного року понад 58 тис. юридичних та фізичних осіб скористались послугами Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ДПС. Їм безкоштовно видано майже 161,3 тис. кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів. Звертаємо увагу, що сервіс повторного формування сертифікатів за електронним запитом забезпечує кожному користувачу можливість самостійно, у режимі 24/7, а головне – дистанційно, протягом 2 – 3 хвилин отримати новий сертифікат, який матиме строк чинності до 2 років.



Cкористайтесь можливістю задекларувати свої активи у рамках податкової амністії

Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що 01 березня 2023 року завершується термін, до якого фізичні особи мають можливість подати одноразову (спеціальну) добровільну декларацію та скористатись податковою амністією. Серед активів, які декларуються:

- валютні цінності (крім коштів у готівковій формі); цінні папери; рухоме та нерухоме майно, в т.ч. об'єкти незавершеного будівництва; частки у майні юридичних осіб, які знаходяться в Україні чи за кордоном.

Якщо громадянин сплатить усі необхідні збори, держава гарантує йому звільнення від відповідальності за порушення податкового, валютного законодавства.

Подати декларацію громадяни можуть до ДПС України в електронному вигляді з використання кваліфікованого електронного підпису в Електронному кабінеті, вхід до якого здійснюється за адресою: https://cabinet.tax.gov.ua.

Для зручності платників ДПС України розробила відеоролик «Кампанію податкової амністії продовжено» (https://tax.gov.ua/media-tsentr/videogalereya/prezentatsii-ta-inshi/9104.html), в якому детально роз’яснено які активи підлягають спеціальному декларуванню, ключові відмінності податкової амністії, хто може скористатися одноразовим (спеціальним) добровільним декларуванням, які ставки збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування потрібно застосовувати до задекларованих доходів тощо.



Довідку про доходи можна отримати в електронному вигляді

Золочівська ДПІ звертає увагу фізичних осіб, що ДПС України з метою забезпечення зручності платників податків запроваджено електронний сервіс «Отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків в електронному вигляді, засвідчених кваліфікованою електронною печаткою ДПС».

Для отримання довідки про доходи необхідно зайти на головну сторінку Електронного кабінету через вебпортал ДПС України (https://tax.gov.ua) або за посиланням https://cabinet.tax.gov.ua.

Вхід до приватної частини (особистого кабінету) Електронного кабінету здійснюється після проходження користувачем електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису будь-якого акредитованого центру сертифікації ключів.

Після авторизації у розділі «ЕК для громадян» необхідно обрати вкладку «Запит про суми виплачених доходів». У формі Запиту (F1301803) заповнити всі реквізити, підписати особистим ключем, зберегти та відправити запит.

За результатами обробки запиту до особистого Електронного кабінету надійде «Відповідь про суми виплачених Доходів та утриманих податків з Державного Реєстру фізичних осіб - платників податків», яку можна переглянути, скачати або роздрукувати. Електронний документ, засвідчений кваліфікованою електронною печаткою ДПС, є аналогом паперового документа, виданого контролюючим органом.

Скористатися цією послугою можуть всі без виключення громадяни, а також державні службовці або члени їх сімей при поданні щорічної декларації особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.



Чи відносяться до розрахункового документу фіскальний чек, який друкується через «Програмний РРО»?

Золочівська ДПІ нагадує, що визначення розрахункового документу встановлено Законом України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» згідно з яким розрахунковий документ –це документ встановленої форми та змісту (касовий чек, товарний чек, видатковий чек, розрахункова квитанція, проїзний документ тощо), що підтверджує факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, операцій з видачі готівкових коштів держателям електронних платіжних засобів, отримання (повернення) коштів, торгівлю валютними цінностями в готівковій формі, створений в паперовій та/або електронній формі (електронний розрахунковий документ) у випадках, передбачених цим Законом, зареєстрованим у встановленому порядку реєстратором розрахункових операцій або програмним реєстратором розрахункових операцій, чи заповнений вручну.

Отже, розрахунковий документ сформований та виданий ПРРО має таку саму юридичну силу, як і розрахунковий документ класичного РРО.



Буський сектор організації роботи

управління організації роботи

ГУ ДПС у Львівській області

