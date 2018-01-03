Використання ФОП – платниками єдиного податку другої – четвертої груп РРО/ ПРРО при наданні побутових послуг





Буський сектор організації роботи

управління організації роботи ГУ ДПС у Львівській області

Золочівська ДПІ нагадує, що відповідно до п. 1 ст. 3 Закону України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» із змінами та доповненням (далі - Закон № 265) суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для виконання платіжної операції зобов’язані проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій (далі - РРО) або через зареєстровані фіскальним сервером контролюючого органу програмні РРО (далі - ПРРО) зі створенням у паперовій та/або електронній формі відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, або у випадках, передбачених Законом № 265, із застосуванням зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок.Згідно з п. 11 Переліку окремих форм та умов проведення діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, яким дозволено проводити розрахункові операції без застосування реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій з використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій (далі - Перелік), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2000 року № 1336 (далі - Постанова № 1336), суб’єкти господарювання мають право проводити розрахунки без застосування- РРО та/або ПРРО з використанням розрахункових книжок (далі - РК) та книг обліку розрахункових операцій (далі - КОРО) при наданні побутових послуг на території села, селища не залежно від організаційно-правової форми та системи оподаткування, в тому числі фізичним особам - підприємцям - платникам єдиного податку другої - четвертої груп.Пунктом 2 Постанови № 1336 встановлено, що для форм і умов проведення діяльності, визначених, зокрема, у п. 11 Переліку, граничний розмір річного обсягу розрахункових операцій не встановлюється.Таким чином, при наданні побутових послуг на території села, селища (ремонт квартир, побутових машин, меблів, взуття, прибирання квартир, догляду за дітьми, фотографування, прання білизни тощо) фізичні особи - підприємці - платники єдиного податку другої - четвертої груп не застосовують РРО та/або ПРРО, а використовують РК та КОРО.Водночас, поза межами села, селища фізичним особам підприємцям - платникам єдиного податку другої - четвертої груп дозволено надавати побутові послуги та проводити розрахункові операції виключно з застосуванням РРО/ПРРО.ДПІ нагадує, що платники податків мають право на повернення надміру сплаченого податку у зв’язку з використанням податкової знижки. Звертаємо увагу, що право на податкову знижку мають лише фізичні особи, які отримують офіційно зарплату та з якої було утримано належні сум податку з доходів фізичних осіб. Слід пам’ятати, що перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки визначені у ст. 166 Податкового кодексу України. Щоби скористатися податковою знижкою необхідно подати декларацію про майновий стан і доходи. Разом з декларацією подаються і відповідні підтверджуючі документи. При цьому, розмір нарахованої знижки не може бути вищим за заявлені платником у декларації витрати. Крім того, щодо окремих видів витрат нормами Податкового кодексу України також встановлені обмеження, які впливають на розмір компенсації.Золочівська ДПІ нагадує, що ФОПи - платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку на період тимчасової втрати працездатності у зв’язку з вагітністю та пологами. Для цього, необхідно подати до контролюючого органу за місцем реєстрації заяву та листок непрацездатності. Якщо ж особа перебуває в декретній відпустці, а в цей час наймані працівники продовжують господарську діяльність – застосування пільги скасовується.Про «ПРРО ДПС» та знижку для товарівЗолочівська ДПІ інформує, що платники мають право самостійно встановлювати ціни на товар (за виключенням вставленими законодавчими документами). При цьому, програмне забезпечення «ПРРО ДПС» надає можливість проведення операцій з продажу товарів (послуг) з використанням знижки або заокругленої надбавки як на суму окремих товарів у чеку так і на всю суму розрахункового документа. Щоб встановити знижку для всіх товарів/послуг у чеку, суб’єкту господарювання необхідно зробити наступні кроки:натиснути кнопку «Знижка на чек» у області «Кошик»;у вікні, що відкриється, обрати тип знижки: «Знижка на суму» – для введення знижки у гривнях або обрати вкладку «Відсоткова знижка» – для введення розміру знижки у відсотках;ввести розмір знижки та натиснути «Продовжити».Сума знижки «Знижка на суму» розподіляється між позиціями у чеку.При застосуванні знижки «Відсоткова знижка» введений розмір відсотка знижки застосовується до кожної позиції у «Кошику».