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Збудували об’єкт - не забудьте про звітність

nus.in.ua, 1 червня 2017, 16:10
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Збудували об’єкт - не забудьте про звітність

Буська ОДПІ нагадує діючі положення статті 266 Податкового кодексу України, яка регулює сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Зокрема, якщо у поточному році юридична особа завершила будівництво об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості, то вона зобов’язана подати податкову декларацію з податку на нерухоме майно протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на вказаний новостворений об'єкт. Податок на нерухоме майно сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на новостворений об'єкт. Крім того, відповідно до статті 63 Податкового кодексу України, повідомлення про об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, за формою № 20-ОПП подається протягом 10 робочих днів після їх реєстрації, створення чи відкриття до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків. Cектор організації роботи Буської ОДПІ

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вкладаю у дорогі речі і нерухомість
мені немає чого відкладати, звожу кінці з кінцями

 
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