31 січня
Реєстрація Вхід
Авторизація
 

ДФС введено у дію нові коди бюджетної класифікації податку на доходи фізичних осіб та військовому збору

nus.in.ua, 30 січня 2019, 17:12
0
1
Роздрукувати
ДФС введено у дію нові коди бюджетної класифікації податку на доходи фізичних осіб та військовому збору

     Буськe   управління   ГУ   ДФС у Львівській області    інформує, що відповідно до п. 179.1 ст. 179 Податкового кодексу платник податку зобов'язаний подавати річну декларацію про майновий стан і доходи (далі - декларація) у випадках, передбачених у розділі IV Кодексу.
     Разом з тим, відповідно до п. 179.2. ст. 179 Кодексу обов'язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо такий платник податку отримував доходи:
 
 від податкових агентів, які згідно з розділом IV Кодексу не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;
 
 виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених у розділі IV Кодексу;
 
 від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів за якими був сплачений податок відповідно до розділу IV Кодексу;
 
 у вигляді об'єктів спадщини, які відповідно до цього розділу оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до п. 174.3 ст. 174 Кодексу.
 
        При цьому п.п. 168.4.5 п. 168.4 ст. 168 Кодексу передбачено, що фізична особа, відповідальна згідно з вимогами розділу IV Кодексу за нарахування та отримання податку на доходи фізичних осіб, сплачує (перераховує) податок до відповідного бюджету:
 
 а)    у разі коли така фізична особа є податковим агентом – за місцем реєстрації у контролюючих органах, а у випадках, передбачених цим Кодексом - за місцезнаходженням земельних ділянок, земельних часток (паїв), виділених або не виділених в натурі (на місцевості);
 
 б)     у разі нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу майна резидентами та нерезидентами, посвідчення договорів дарування чи видачі свідоцтв про право на спадщину нерезидентам – за місцем нотаріального посвідчення таких договорів (одержання свідоцтв);
 
 в)    в інших випадках – за її податковою адресою, а у випадках, передбачених цим Кодексом – за місцезнаходженням земельних ділянок, земельних часток (паїв), виділених або не виділених в натурі (на місцевості).
 
       З метою належного ведення оперативного обліку податку (збору), ДФС наказом від 27.12.2018 № 873 «Про затвердження внесення Змін до наказу ДФС від 10.04.2015 № 267» введено у дію нові коди бюджетної класифікації:
 11010501 – «податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами, які не підлягають обов'язковому декларуванню»;
 11011001 – «військовий збір, що сплачується за результатами декларування».
 
Таким чином, платники податку - фізичні особи, які відповідно до розділу IV Кодексу зобов'язані сплатити податок, але звільнені від подання декларації (при нотаріальному посвідченні договорів та/або при видачі свідоцтв про право на спадщину тощо) сплачують:
- податок по коду платежу «11010501» – «податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами, які не підлягають обов'язковому декларуванню»;
- військовий збір по коду платежу «11011000» – «військовий збір».
 
     У разі, якщо платник податку – фізична особа зобов'язаний подати декларацію, визначити та сплатити свої податкові зобов'язання, то в такому випадку платник податку сплачує:
 
податок по коду платежу «11010500» – «податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування»;
 
військовий збір по коду платежу «11011001» – «військовий збір, що сплачується за результатами декларування».
 
      Крім того, слід зазначити, що п.п. 168.4.1 п. 168.4 ст. 168 Кодексу передбачено, що податок, утриманий з доходів резидентів та нерезидентів, зараховується до бюджету згідно з Бюджетним кодексом України.
     Абзацом 5 п. 2 ст. 64 Бюджетного кодексу України, який набрав чинності з 01.01.2019, передбачено, що податок на доходи фізичних осіб, нарахований податковим агентом або фізичною особою, яка отримує доходи від особи, яка не є податковим агентом, з доходів за здавання фізичними особами в оренду (суборенду, емфітевзис) земельних ділянок, земельних часток (паїв), виділених або не виділених у натурі (на місцевості), сплачується таким податковим агентом або такою фізичною особою до відповідного бюджету за місцезнаходженням таких об'єктів оренди (суборенди, емфітевзису).
     Отже, у разі отримання фізичною особою - орендодавцем у 2019 році доходу від надання в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), майнового паю іншій фізичній особі -орендарю, яка не є податковим агентом (самозайнятою особою), орендодавець повинен сплатити (перерахувати) податок до відповідного бюджету за місцезнаходженням земельних ділянок, земельних часток (паїв), виділених або не виділених в натурі (на місцевості).
 
      При отриманні у 2018 році доходів від здавання в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), майнового паю іншій фізичній особі - орендарю, яка не є податковим агентом (самозайнятою особою), орендодавець визначає свої податкові зобов'язання за результатами такого року у річній податковій декларації про майновий стан і доходи та сплачує податок з таких доходів за своєю податковою адресою.
                                                                                      Cектор організаційного забезпечення

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Читайте також

Коли декларація по майновий стан і доходи не подається

Коли декларація по майновий стан і доходи не подається192

Коли виникає обов‘язок декларувати отримані доходи

Коли виникає обов‘язок декларувати отримані доходи176

Декларування -2016: випадки, в яких декларація про доходи не подається

Декларування -2016: випадки, в яких декларація про доходи не подається215

0 Коментарів
Увійдіть, щоб залишити коментар.

Залишаючи коментар, будь ласка, пам'ятайте, що зміст і тон Вашого повідомлення можуть зачіпати почуття реальних людей, що безпосередньо чи опосередковано мають відношення до даної новини. Виявляйте також повагу та толерантність до своїх співрозмовників навіть у тому випадку, якщо Ви не поділяєте їхню думку. Ваша поведінка за умов свободи висловлювань та анонімності, наданих інтернетом, змінює не тільки віртуальний, але й реальний світ.

Користувачі, які порушують ці правила грубо або систематично, будуть заблоковані.

Ваше Ім'я:
Ваш E-Mail:
Код:
          Увімкніть цю картинку для відображення коду безпеки
оновити, якщо не видно код
Введіть код:

ПОПУЛЯРНІ

Читані Коментовані Соціальні

Ми в соцмережах

ОПИТУВАННЯ

Як ви зберігаєте свої заощадження?
у доларах
у гривні
в євро
в іншій валюті
в різних валютах
у золоті
у цінних паперах
вкладаю у дорогі речі і нерухомість
мені немає чого відкладати, звожу кінці з кінцями

 
Реклама
Наша Українська Справа
№56
від 25 ГРУДНЯ 2014
Архів Реклама в газеті Передплати
  • © 2013-2014, «Наша Українська Справа». Всі права захищені.
  • Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється за умови посилання на nus.in.ua.
  • При копіюванні матеріалів зі сторінки « Новини України і світу» , для інтернет - видань - обов'язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання . Посилання має бути розміщена в незалежності від повного або часткового використання матеріалів. Гіперпосилання ( для інтернет - видань) - повинна бути розміщена в підзаголовку або в першому абзаці матеріалу.