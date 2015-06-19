Про ведення обліку та складення звітності платниками єдиного податку - йшлося на проведеній зустрічі

nus.in.ua, 13 вересня 2016, 12:52

В Золочівському відділенні Буської ОДПІвідбулась зустріч з платниками податків, які застосовують спрощену систему оподаткування.

В ході заходу роз`яснено, що платники єдиного податку першої - третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість ведуть облік доходів, в Книзі обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів, відповідно до ст. 296 Податкового кодексу України. Книга обліку доходів для платників єдиного податку першої, другої та третьої груп, які не є ПДВ, затверджена наказом Мінфіну України від 19.06.15 р. № 579.

У разі, коли платники єдиного податку третьої групи ( фізичні особи – підприємці), є платниками податку на додану вартість, то ведеться облік доходів та витрат у Книзі обліку доходів та витрат, що також, затверджена наказом № 579.

Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи), використовують дані спрощеного бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат з метою обрахунку об’єкта оподаткування, з урахуванням положень пп. 44.2,44.3 ст. 44 Кодексу.

Також звернуто увагу на порядок визначення доходів платника, зокрема зазначено, що власні кошти, внесені на розрахунковий рахунок, який відкрито для здійснення підприємницької діяльності, включаються до доходу фізичної особи – підприємця – платника єдиного податку.

Крім цього, наголошено на термінах подання звітності: платники єдиного податку першої та другої груп подають податкову декларацію у строк, встановлений для річного податкового періоду, платники третьої групи – щоквартально. Звітність складається наростаючим підсумком з урахуванням норм п. 296.5 та п. 296.6 ст. 296 Кодексу та подається до контролюючого органу за місцем податкової адреси.

Зустріч відбулась у форматі «запитання- відповіді».