До уваги підприємців - платників єдиного податку 3 групи

Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що обрання спрощеної системи оподаткування з особливостями справляння єдиного податку за ставкою 2 відсотки є правом, а не обов’язком. Підприємці, які здійснюють діяльність на третій групі з обраною ставкою 5 відсотків без змін можуть далі продовжувати працювати за обраною ставкою.

Для переходу з 1 квітня 2022 року на тимчасову сплату єдиного податку з особливостями, визначеними пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ Податкового кодексу ( за ставкою 2%), суб'єкт господарювання має подати заяву у строк не пізніше 30 березня 2022 року.

Для цього підприємцю необхідно подати заяву про застосування спрощеної системи оподаткування за формою, визначеною наказом Мінфіну України від 16.07. 2019 № 308. При цьому, платник має також заповнити Розрахунок доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування.

В Заяві обов’язковими для заповнення є рядки 1, 2, 3, 4, 5.1, 5.1.1(обов'язково зазначається ставка у відсотках до доходу – 2%), 6, 8. Графи Заяви, що стосуються реєстрації платником ПДВ, в даному випадку не заповнюються.

Заяву про перехід на спрощену систему оподаткування можна подати в електронній формі через Електронний кабінет (https://cabinet.tax.gov.ua)

Нагадуємо, що тимчасово з 1 квітня п.р. до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, платниками єдиного податку третьої групи можуть бути підприємці та юридичні особи будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 10 мільярдів гривень. Відсоткова ставка єдиного податку встановлюється у розмірі 2 відсотків доходу. Платниками спеціальної третьої групи не можуть бути СГД, діяльність яких пов’язана з підакцизними товарами, гральним бізнесом, обміном валют, банки, страхові компанії, кредитні спілки, ломбарди, фізичні та юридичні особи – нерезиденти тощо.



Кошти та майно, передане ЗСУ у період воєнного стану, підприємці можуть віднести до витрат



Законом України від 15.03.2022 №2120 внесено зміни до Податкового кодексу, зокрема пункт 1 «Перехідні положення» доповнено підпунктом 22. А саме, фізичні особи – підприємці, крім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування, та фізичні особи, які здійснюють незалежну діяльність, за результатами податкових (звітних) періодів за 2022 рік до складу витрат можуть віднести документально підтверджені витрати у вигляді вартості майна, в тому числі грошові кошти, що добровільно перераховані (надані, передані) Збройним Силам України; Національній гвардії України; Службі безпеки України; Службі зовнішньої розвідки України; Державній прикордонній службі України; Міністерству внутрішніх справ України; Управлінню державної охорони України; Державній службі спецзв’язку та захисту інформації України; добровольчим формуванням територіальних громад; іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з’єднанням, військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету; для потреб забезпечення оборони держави; а також на користь центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту або закладам охорони здоров’я державної, комунальної власності; грошові кошти перераховані на спеціальні рахунки, відкриті Національним банком України для збору коштів.



Операції з передачі товарів на потреби оборони не оподатковуватимуться ПДВ



Законом України від 15.03.2022 №2120-IX передбачено низку змін до податкового законодавства на період воєнного стану. Зокрема, передача/надання товарів чи послуг на потреби оборони не є постачанням. Більше того, відповідні операції не вважатимуться використанням активів у неоподатковуваних ПДВ операціях або в операціях, які не є господарською діяльністю платника податків.

Компенсаційний ПДВ також не нараховуватиметься у зв'язку зі знищенням товарів унаслідок дії обставин непереборної сили під час дії воєнного стану.

Також нагадуємо, що платники ПДВ у разі відсутності зареєстрованої податкової накладної зможуть включати до складу податкового кредиту суми на підставі первинних (розрахункових) документів, що є у платника.

Проте протягом 6 місяців після скасування дії військового стану платники зобов'язані забезпечити реєстрацію всіх податкових накладних.



Cпоживачі мають змогу повідомляти про порушення у сфері роздрібної торгівлі



ДПС звертає увагу споживачів товарів (послуг) про можливість інформування про виявлені значні порушення у сфері роздрібної торгівлі.

Так, покупці мають можливість звернутись до ДПС у разі:

відмови суб’єктами господарювання щодо можливості розрахунків за придбані товари (послуги) платіжною карткою;

незастосування РРО/ПРРО при здійсненні розрахунків за продаж підакцизної продукції;

продажу алкогольних напоїв, у разі заборони такого продажу місцевою адміністрацією, під час дії воєнного стану тощо;

інші порушення.

При інформуванні про факти порушень необхідно:

представитись: вказати прізвище та ім’я особи, яка телефонує;

повідомити зворотні дані для зв’язку (інформування): поштову адресу та контактний телефон;

надати чітку інформацію про порушника: повну адресу об’єкта (населений пункт, назву вулиці та номер будинку (споруди), назву зупинки тощо), назву об’єкта (супермаркет, магазин, кіоск тощо), назву суб’єкта за можливості;

чітко вказати, яке порушення виявлено.

Отримана інформація буде обов’язково взята до уваги та використана при організації контрольно-перевірочної роботи для усунення суб’єктами господарювання порушень.

Номери телефонів, за якими можна повідомити про виявлені порушення:

0-800-501-007 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів), ГУ ДПС у Львівській області 0672081943.

Дякуємо всім за активну громадянську позицію у такий складний для держави час.



Необхідно задекларувати доходи? – зробіть це за допомогою Е-кабінету



Головне управління ДПС у Львівській області нагадує громадянам, що триває кампанія декларування доходів. Для того, щоб прозвітувати про отримані минулого року доходи, не обов’язково йти до податкових інспекцій, адже декларацію про майновий стан і доходи можна надіслати в електронному вигляді.

При направленні декларації засобами електронного зв’язку слід скористатися сервісом «Електронний кабінет», який знаходиться за адресою: https://cabinet.tax.gov.ua.

Вхід до «Електронного кабінету» здійснюється за допомогою особистого електронного ключа, який видається Акредитованим центром сертифікації ключів (АЦСК) Інформаційно-довідкового департаменту ДПС та іншими АЦСК, з переліком яких можна ознайомитися у відкритій частині «Електронного кабінету».

За допомогою приватної частини сервісу «Електронний кабінет» можна також отримати відомості про отримані доходи з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.

Далі необхідно перейти у режим «Декларація про майновий стан і доходи» та заповнити декларацію.

Для громадян, які не мають можливості своєчасно подати податкову декларацію про майновий стан і доходи граничний термін подання звітності відтерміновується до строку, встановленого Законом України № 2118-IX.

Буський сектор організації роботи

організаційно-розпорядчого управління

ГУ ДПС у Львівській області