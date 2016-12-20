Податкова служба звертається до платників по можливості виконувати свої податкові зобов’язання

Головне управління ДПС у Львівській області звертаються до платників з проханням за можливості виконувати свій податковий обов’язок та сплачувати податки. Саме завдяки своєчасному виконанню платниками податкових зобов’язань відбувається не лише захист територіальної цілісності нашої країни, а й забезпечується її фінансова стабільність.

Водночас, звертаємо увагу, що Законом № 2118–IX "Про внесення змін до Податкового кодексу та інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування та подання звітності у період дії воєнного стану" платників звільнено від відповідальності у разі неможливості виконання своїх податкових обов’язків.

Однак, після припинення дії воєнного стану платники одразу зобов’язані виконати свої податкові зобов’язання.



Суми коштів та товарів, перерахованих (переданих) платниками Збройним силам України, включаються до складу витрат без обмежень

Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що суми коштів та товарів, перерахованих (переданих) платниками податків Збройним силам України та іншим військовим формуванням для потреб забезпечення оборони держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, включаються до фінансового результату до оподаткування у складі витрат без обмежень.

Інформаційний лист щодо включення коштів та товарів, перерахованих (переданих) платниками податків Збройним силам України та іншим військовим формуванням для потреб забезпечення оборони держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України розміщеною на офіційному вебпорталі ДПС України (https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/576194.html).

Нагадуємо, згідно з нормами Податкового кодексу об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є прибуток з джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу.

Водночас, відповідно до п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 ПКУ для платників податку, у яких річний дохід (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний період не перевищує 40 млн гривень, об’єкт оподаткування може визначатися без коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років та коригувань, визначених п.п. 140.4.8 п. 140.4 та п.п. 140.5.16 п. 140.5 ст. 140 ПКУ), визначені відповідно до положень розд. ІІІ ПКУ.

Також відповідно до п. 33 підрозд. 4 розд. XX ПКУ тимчасово, на період проведення антитерористичної операції, коригування, встановлені п.п. 140.5.9 п. 140.5 ст. 140 ПКУ, не проводяться, починаючи з 1 січня 2015 року, щодо сум коштів або вартості спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів), технічних засобів спостереження, лікарських засобів та медичних виробів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення, а також інших товарів, виконаних робіт, наданих послуг за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, які добровільно перераховані (передані) Збройним Силам України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Міністерству внутрішніх справ України, Управлінню державної охорони України, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з’єднанням, військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення проведення антитерористичної операції.

Таким чином, коригування фінансового результату до оподаткування на суму вищезазначених коштів та товарів, перерахованих (переданих) платниками податків Збройним силам України та іншим військовим формуванням для потреб забезпечення оборони держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, не здійснюється, тобто такі суми включаються до фінансового результату до оподаткування у складі витрат без обмежень.



Деякі питання обкладення податком на додану вартість за нульовою ставкою у період воєнного стану



Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 02 березня 2022 року № 178 «Деякі питання обкладення податком на додану вартість за нульовою ставкою у період воєнного стану».

Вищевказаною постановою встановлено, що до припинення чи скасування воєнного стану операції з постачання товарів для заправки (дозаправки) або забезпечення транспорту Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, Міністерства внутрішніх справ, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, інших утворених відповідно до законів військових формувань, їх з’єднань, військових частин, підрозділів, установ або організацій, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави обкладаються податком на додану вартість за нульовою ставкою.

Вищевказана постанова застосовується з 24 лютого 2022 року.



Щодо подання громадянами податкової декларації про майновий стан і доходи

У зв’язку із запровадженням відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 на всій території України воєнного стану та з метою забезпечення можливості платникам податків виконати вимоги Податкового кодексу задекларувати свої доходи, визначити та сплатити податкові зобов’язання Державна податкова служба інформує.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів щодо особливостей оподаткування та подання звітності у період дії воєнного стану» від 03.03.2022 № 2118-IX у випадку відсутності у платника податків можливості своєчасно виконати свій податковий обов’язок, зокрема щодо дотримання термінів слати податків та зборів, подання звітності, то платники податків звільняються від передбаченої Податковим кодексом відповідальності з обов’язковим виконанням таких обов’язків протягом трьох місяців після припинення або скасування воєнного стану.

З урахуванням зазначених законодавчих норм ДПС повідомляє, що для громадян, які не мають можливості своєчасно подати податкову декларацію про майновий стан і доходи граничний термін подання звітності відтерміновується до строку, встановленого Законом № 2118.



Громадяни задекларували понад 3,2 млрд грн у рамках податкової амністії

Державна податкова служба України повідомляє, що з початку кампанії одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб задекларовано 3247,9 млн гривень.

Сума задекларованого до сплати одноразового збору склало 201,3 млн гривень.

Допоможи Збройним Силам України - задекларуй активи, з яких не були сплачені податки!

Слава Україні!



Буський сектор організації роботи

організаційно-розпорядчого управління

ГУ ДПС у Львівській області

