Добровільне декларування: джерело отримання задекларованих активів не перевіряється

Золочівська ДПІ нагадує, що триває кампанія одноразового добровільного декларування. При цьому, контролюючим органом не проводиться податкова перевірка щодо джерела отримання декларантом чи фізичною особою доходів, за рахунок яких було одержано (набуто) задекларовані таким декларантом активи. Тож в одноразовій (спеціальній) добровільній декларації не вказується інформація про джерела одержання (набуття) декларантом об'єктів декларування, а контролюючому органу забороняється вимагати додаткові документи, крім передбачених цим пунктом. Крім того, відомості, які платник вказав у одноразовій (спеціальній) добровільній декларації та доданих до них документах, є конфіденційною інформацією та не підлягають розголошенню без письмової згоди декларанта, крім випадків, коли це прямо передбачено законами або рішенням суду.



Визначення бази нарахування збору з одноразового декларування для іноземної валюти

Базою для нарахування збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування для іноземної валюти є її грошова вартість, яка зазначається у гривні за офіційним курсом національної валюти до відповідного виду валютних цінностей, визначеним Національним банком України станом на дату подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації.

Декларант зобов’язаний документально підтвердити грошову вартість таких об’єктів для нарахування Збору шляхом додання до одноразової (спеціальної) добровільної декларації засвідчених належним чином копій документів, що підтверджують вартість об’єктів декларування.

Довідково: пункт 7 підрозділу 94 розділу ХХ Податкового кодексу визначає базу для нарахування збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування виходячи із конкретних об’єктів декларування.



Cуб’єкт господарювання до початку реєстрації ПРРО має подати до податкової ф. №20-ОПП

Золочівська ДПІ звертає увагу суб’єктів господарювання, які мають намір зареєструвати програмний реєстратор розрахункових операцій, що вони мають перебувати на обліку в податковій службі. Також на обліку має перебувати господарська одиниця, де буде використовуватись ПРРО, про яку суб’єкт господарювання повідомляє контролюючий орган відповідно до вимог п. 63.3 ст. 63 Податкового кодексу за формою № 20-ОПП.

Реєстрація ПРРО здійснюється на підставі Заяви про реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій за формою № 1-ПРРО (J/F 1316604), що подається у електронній формі за основним місцем обліку суб’єкта господарювання як платника податків через Електронний кабінет (портальне рішення для користувачів або програмного інтерфейсу (АРІ)) або засобами телекомунікацій).

Крім того, якщо є наймана особа-касир, то суб’єкт господарювання повідомляє про сертифікати електронних підписів або печаток, що будуть використовуватись для ПРРО, згідно з Порядком обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженим наказом Мінфіну України від 06.06.2017 № 557 (у редакції наказу від 01.06.2020 № 261).

Після включення ПРРО до реєстру програмних реєстраторів розрахункових операцій та завантаження програмного забезпечення такий ПРРО може використовуватись суб’єктом господарювання.



Де на офіційному вебпорталі ДПС СГ може перевірити інформацію, яка міститься в щоденних Z-звітах, створених РРО та/або ПРРО?

Суб’єкт господарювання може перевірити інформацію, яка міститься в щоденних Z-звітах, створених реєстратором розрахункових операцій в приватній частині Електронного кабінету, розміщеного на офіційному вебпорталі ДПС (https://cabinet.tax.gov.ua), в режимі «Z-звіти/фіскальні чеки».

Водночас, інформація, яка міститься в щоденних Z-звітах, створених програмним РРО, буде відображатися після доопрацювання системи обліку даних РРО.

Нагадуємо, актуальна інформація щодо запровадження реєстраторів розрахункових апаратів розміщена у банері «Програмні РРО» (https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/).



Фахівці податкової роз’яснюють новації податкового законодавства

Нещодавно працівниками Центру обслуговування платників Золочівської ДПІ проведено зустрічі з платниками Золочівщини щодо новацій податкового законодавства, порядку декларування громадянами своїх активів та доходів.

В ході заходів проінформовано про зміни у застосуванні суб’єктами господарювання касових апаратів. Зокрема, з 1 січня підприємці - платники єдиного податку ІI-IV груп, незалежно від обсягу доходу, зобов’язані використовувати РРО чи ПРРО при проведенні розрахунків за готівку. Також зазначено новації, які діятимуть у 2022 році відповідно до Закону України від 03.06.2021 № 1525-IX щодо оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання нерезидентами електронних послуг фізичним особам» та Закону України від 30.11.2021 №1914-ХІ «Про внесення змін до Податкового кодексу та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень». Крім цього доведено наступну інформацію:

- до 1 травня 2022 року триває кампанія декларування громадянами доходів, отриманих впродовж 2021 року. Підлягають декларуванню доходи, отримані не від податкових агентів; від надання в оренду рухомого або нерухомого майна іншим фізичним особам; успадкування чи отримання в дарунок майна не від членів сім’ї першого та другого ступеня споріднення, іноземні та інвестиційні доходи;

-до 1 вересня 2022 року триває кампанія добровільного декларування активів фізичних осіб, з яких не були сплачені податки до 1 січня 2021 року та передбачає сплату збору, розмір якого самостійно розраховується декларантом з вартості належних йому активів. Довідкова інформація з питань декларування розміщена в банері «Одноразове добровільне декларування» за посиланням https://tax.gov.ua/baneryi/odnorazove-dobrovilne-deklaruvannya.

