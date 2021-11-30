Змінено окремі рахунки для зарахування надходжень до бюджету

Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, з 01.01.2022 змінено рахунки за платежами, що справляються до загального фонду державного бюджету та які відповідно до постанови КМ України від 16.02.2011 № 106 контролюються органами ДПС.

Забезпечено відкриття одного бюджетного рахунку по області окремо для кожного виду податку. Рахунки за цими платежами, що діяли до 01.01.2022 – закриті.

Звертаємо увагу, що кошти сплачені платниками з 01.01.2022 на старі рахунки, зокрема кошти сплачені за податковими повідомленнями-рішеннями, не будуть зараховуватись, а повертатимуться органами казначейства платникам, як нез’ясовані надходження.

Реквізити рахунків всіх інших платежів залишаються без змін. Детальніше за посиланням: https://lv.tax.gov.ua/byudjetni-rahunki/



Щорічна кампанія декларування доходів - 2022

З 01 січня 2022 року стартувала кампанія декларування громадянами доходів, отриманих у 2021 році. Відтак, річну податкову декларацію про доходи за минулий рік за оновленою формою зобов’язані заповнити і подати до 1 травня 2022 року громадяни, котрі отримали доходи, з яких не сплачено податок на доходи фізичних осіб та військовий збір. Зокрема, подати декларацію про майновий стан і доходи повинні громадяни, які протягом 2021 року отримували:

– доходи, з яких при нарахуванні або виплаті ПДФО не утримувався;

– доходи від особи, яка не є податковим агентом (в тому числі від здачі в оренду власного рухомого чи нерухомого майна, продажу власного майна, продажу власної сільгосппродукції фізичним особам, тощо);

– спадок від осіб, які не є членами сім’ї першого та другого ступеня споріднення та подарунки від осіб, які не є членами сім’ї першого ступеня споріднення;

– доходи від продажу інвестиційних активів;

– іноземні доходи;

– в інших випадках, передбачених законодавством.

Для зручності платників та спрощення процедури декларування доходів громадянами, на офіційному вебпорталі ДПС в Електронному кабінеті у розділі «ЕК для громадян» працює електронний сервіс «Декларація про майновий стан і доходи». За допомогою цього сервісу можна заповнити декларацію та надіслати її до контролюючого органу в електронному вигляді з копіями первинних документів, зокрема, для використання права на податкову знижку.



Покрокова відеоінструкція «Як завантажити програмне забезпечення ПРРО Каса»

Державна податкова служба України розробила відеоінструкцію щодо завантаження програмного забезпечення ПРРО Каса.

На вебпорталі ДПС розміщено банер «Програмні РРО» з інформацією про ПРРО та дистрибутиви безкоштовного програмного РРО від ДПС – ПРРО Каса.

Для завантаження програмного забезпечення перейдіть двічі за посиланням «Програмний реєстратор розрахункових операцій».

Цей розділ банеру містить посилання на завантаження архіву з програмним забезпеченням для операційних систем Android та Windows та інформацію про вміст та призначення інших архівних файлів.

Перейдіть за активним посиланням ПЗ для Android. Розпочнеться завантаження архіву.

Після завершення завантаження архіву, його вміст скопіюйте до обраної теки. Ознайомтеся з керівництвом користувача.

У керівництві користувача зазначається шлях розміщення електронного ключа та кваліфікованого сертифіката відкритого ключа касира для використання ПРРО Каса для Android.

Для встановлення ПРРО Каса для Android скопіюйте файл PRRO.Pos.apk на пристрій (телефон, планшет, інший пристрій з операційною системою Android), після чого відкрийте його безпосередньо на пристрої.

Після завершення встановлення на пристрій програмного забезпечення ПРРО Каса, його можна використовувати.

Перейдіть за активним посиланням ПЗ для Windows. Розпочинається завантаження архіву.

Після завершення завантаження архіву його вміст скопіюйте до обраної теки. Ознайомтеся з керівництвом користувача.

Для встановлення програмного забезпечення ПРРО Каса для Windows запускається файл setup.exe.

Після завершення встановлення на пристрій програмного забезпечення ПРРО Каса, його можна використовувати.

Для входу в ПРРО Каса потрібно обрати теку, де розміщено електронний ключ та кваліфікований сертифікат відкритого ключа касира та ввести пароль до нього.

Відеоінструкцію розміщено за посиланням https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/video-lessons/8335.html.



Щодо особливостей реєстрації як платників ПДВ осіб - нерезидентів, які постачають фізособам електронні послуги

ДПС України в інформаційному листі № 27 роз’яснює загальні положення Закону України від 03.06.2021 № 1525-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо скасування оподаткування доходів, отриманих нерезидентами у вигляді виплати за виробництво та/або розповсюдження реклами, та удосконалення порядку оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання нерезидентами електронних послуг фізичним особам».

Цей лист містить відповіді на окремі практичні запитання застосування норм Закону № 1525 стосовно процедур реєстрації осіб-нерезидентів як платників ПД, правил визначення періоду подання звітності та строків сплати податку.

У листі ви дізнаєтеся:

- в який термін особа-нерезидент, яка постачає фізичним особам електронні послуги, місце постачання яких розташоване на митній території України, може подати заяву про обов’язкову або добровільну реєстрацію як платника ПДВ;

- з якої дати особа-нерезидент вважається зареєстрованою як платник ПДВ у разі обов’язкової або добровільної реєстрації як платник ПДВ;

- які процедури передбачені Кодексом у разі будь-яких змін в облікових відомостях особи-нерезидента, що відбуваються після її реєстрації платником ПДВ;

- де в період до 1 січня 2022 року можна знайти для ознайомлення форму заяви про реєстрацію особи-нерезидента як платника ПДВ;

- як визначити перший звітний період для подання спрощеної податкової декларації особою-нерезидентом, яка зареєстрована як платник ПДВ в обов’язковому порядку або добровільно зареєструвалася як платник ПДВ тощо.

Ознайомитися з інформаційним листом можна https://tax.gov.ua/data/material/000/441/547327/InfoList27.pdf



Державні гарантії для тих, хто скористається податковою амністією

Золочівська ДПІ нагадує, що суб’єктам одноразового добровільного декларування надаються певні гарантії, зокрема:

не проводиться податкова перевірка джерел отримання декларантом чи фізичною особою доходів, за рахунок яких було одержано (набуто) задекларовані таким декларантом активи;

декларації, а також відомості, що містяться в них, не можуть бути використані в розслідуваннях та/або перевірках стосовно декларанта, а також як докази у кримінальних провадженнях, справах про адміністративні правопорушення, цивільних та адміністративних справах;

відомості, що містяться у відповідних деклараціях та доданих до них документах, є конфіденційною інформацією та не підлягають розголошенню без письмової згоди декларанта, крім випадків, коли це прямо передбачено законами або рішенням суду;

декларація підлягає лише камеральній перевірці у спеціальному порядку (виявлення арифметичних та логічних помилок). Таким чином, податковими органами не проводяться документальні перевірки, що свідчить про відсутність фіскальної складової;

звільнення від сплати військового збору;

до декларанта, який сплатив у повному обсязі збір з одноразового декларування у встановленому порядку, не можуть застосовуватися заходи забезпечення кримінального провадження, запобіжні заходи, не можуть вчинятися слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні у зв’язку з придбанням, створенням, одержанням, використанням зазначених в одноразовій (спеціальній) добровільній декларації активів за будь-який період до 01 січня 2021 року, а також не можуть розпочинатися провадження у справах про адміністративні правопорушення за порушення податкового та валютного законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.



Як заповнити графу «Витрати на придбання (набуття)/оціночна вартість» добровільної декларації, якщо фізособою придбано нерухомість за рахунок доходів з яких податки сплачені не в повному обсязі (наприклад, нерухомість придбана за 3 млн. грн., з них: 2 млн. грн. – це кошти з яких сплачено податки та 1 млн. грн. – кошти з яких податки не сплачувались)?

Для об’єктів декларування, визначених підпунктами «б» – «е» п. 4 підрозд. 9 прим. 4 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ, база для нарахування Збору визначається, зокрема, але не виключно, як:

витрати декларанта на придбання (набуття) об’єкта декларування;

вартість, що визначається на підставі оцінки майна та майнових прав, фінансових інструментів, інших активів. Оцінка щодо об’єкта декларування проводиться відповідно до законодавства країни, де знаходиться такий актив.

Вартість активів, визначена в іноземній валюті, відображається в Декларації у гривні за офіційним курсом національної валюти, встановленим Національним банком України станом на дату подання Декларації (п.п. 7.2 п. 7 підрозд. 9 прим. 4 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ).

У разі якщо фізичною особою придбано нерухомість як за рахунок доходів, з яких податки і збори сплачені не в повному обсязі, так і за рахунок коштів, з яких податки і збори сплачені в повному обсязі, то в графі «Витрати на придбання (набуття)/оціночна вартість» Декларації зазначаються витрати на придбання (набуття)/оціночна вартість об’єкта нерухомого майна в повному обсязі (у даному прикладі – 3 млн. грн.), а в графі «Вартість активу (база для нарахування збору)» Декларації зазначається частина коштів, з яких не сплачено податки і збори (у даному прикладі – 1 млн. гривень).

Довідково: до 1 вересня 2022 року в Україні триває кампанія одноразового (спеціального) добровільного декларування, під час якої громадяни мають можливість добровільно задекларувати активи, з яких раніше не були сплачені податки. Більш детальна інформація за посиланнямhttps://tax.gov.ua/baneryi/odnorazove-dobrovilne-deklaruvannya.



Буський сектор організації роботи

організаційно-розпорядчого управління

ГУ ДПС у Львівській області