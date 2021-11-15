Податкова амністія: відповіді на запитання платників

В якому випадку декларант зобов’язаний додавати до одноразової (спеціальної) добровільної декларації документи або належним чином засвідчені їх копії, що підтверджують вартість об’єктів декларування?

Золочівська ДПІ повідомляє, відповідно до абзацу шостого п.п. 6.1 п. 6 підрозд. 9 прим. 4 розд. XX «Перехідні положення» Податкового кодексу до одноразової (спеціальної) добровільної декларації декларант зобов’язаний додати копії документів, що підтверджують вартість об’єктів декларування, у разі місцезнаходження (реєстрації) активу фізичної особи за межами України та/або у разі декларування валютних цінностей, розміщених на рахунках у банках в Україні, та прав грошової вимоги, визначених п.п. «а» п. 4 підрозд. 9 прим. 4 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ. У разі місцезнаходження (реєстрації) інших активів фізичної особи в Україні декларант може додати копії документів, що підтверджують вартість об’єктів декларування.

Згідно з п.п. «а» п. 4 підрозд. 9 прим. 4 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ об’єктами одноразового (спеціального) добровільного декларування можуть бути визначені підпунктами 14.1.280 і 14.1.281 п. 14.1 ст. 14 ПКУ активи фізичної особи, що належать декларанту на праві власності (в тому числі на праві спільної часткової або на праві спільної сумісної власності) і знаходяться (зареєстровані, перебувають в обігу, є на обліку тощо) на території України та/або за її межами станом на дату подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації, у тому числі валютні цінності (банківські метали, крім тих, що не розміщені на рахунках, національна валюта (гривня) та іноземна валюта, крім коштів у готівковій формі, та права грошової вимоги (у тому числі депозит (вклад), кошти, позичені третім особам за договором позики), оформлені у письмовій формі з юридичною особою або нотаріально посвідчені у разі виникнення права вимоги декларанта до іншої фізичної особи.

Чи має право фізособа – декларант відобразити у одноразовій (спеціальній) декларації наявність криптовалюти?

Згідно вимог Закону України від 15.07.2021 № 1539-IX до 01 вересня 2022 року триває одноразове (спеціальне) добровільне декларування. Це особливий порядок добровільного декларування всіх активів, які були приховані від оподаткування.

Оскільки на сьогодні криптовалюта не має визначеного правового статусу в Україні, відсутня нормативна база для її класифікації та регулювання операцій з нею, то підстав для її відображення декларантом у одноразовій (спеціальній) добровільній декларації немає.

Щодо реєстрації програмного РРО через Електронний кабінет

Золочівська ДПІ нагадує, що реєстрація програмних реєстраторів розрахункових операцій здійснюється на підставі заяви про реєстрацію ПРРО за формою № 1-ПРРО (J/F1316602). Така заява подається в електронній формі через Електронний кабінет або засобами телекомунікацій.

З інструкцією щодо заповнення форми № 1-ПРРО через Електронний кабінет можна ознайомитися за посиланням: https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/formi-prro/instruktsii-schodo-zapovnennya-form/.

У разі відсутності підстав для відмови у реєстрації, ПРРО реєструється шляхом присвоєння програмним забезпеченням фіскального сервера фіскального номера ПРРО із внесенням даних до Реєстру програмних реєстраторів розрахункових операцій. Після включення ПРРО до Реєстру такий ПРРО може використовуватись суб’єктом господарювання.

Суб’єкт господарювання, який має намір зареєструвати ПРРО, повинен перебувати на обліку в контролюючому органі. Також на обліку має перебувати його господарська одиниця, де буде використовуватись ПРРО, про яку суб’єкт господарювання повідомляє контролюючий орган відповідно до вимог п. 63.3 ст. 63 Податкового кодексу.

Оподаткування ПДВ операцій з постачання нерезидентом електронних послуг

Золочівська ДПІ повідомляє, що починаючи з 01.01.2022 року запроваджується оподаткування електронних послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, у разі постачання таких послуг фізичній особі, у тому числі фізичній особі - підприємцю, яку не зареєстровано як платника податку, особою-нерезидентом, за правилами, встановленими статтею 208 прим.1 Податкового кодексу України.

Базовим звітним (податковим) періодом для особи-нерезидента, зареєстрованої як платник ПДВ відповідно до п. 208 прим1. 2 ст. п. 208 прим1 ПКУ, є квартал.

Останнім звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається першим днем кварталу, в якому анульовано реєстрацію як платника податку особи-нерезидента, та закінчується днем анулювання реєстрації як платника податку особи-нерезидента.

Датою виникнення податкових зобов’язань за операціями з постачання особою-нерезидентом, зареєстрованою як платник податку, електронних послуг є останній день звітного (податкового) періоду, в якому здійснено оплату електронних послуг.

База оподаткування операцій з постачання особою-нерезидентом, зареєстрованою як платник податку, електронних послуг визначається виходячи з вартості таких послуг.

ПДВ становить 20% бази оподаткування та додається до вартості електронних послуг, крім операцій, звільнених від оподаткування ПДВ.

База оподаткування і сума податку визначаються в іноземній валюті (євро або долар США).

Особа-нерезидент, зареєстрована як платник ПДВ, не здійснює формування податкового кредиту з ПДВ та не складає податкові накладні на операції з постачання електронних послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України.

Буський сектор організації роботи

організаційно-розпорядчого управління

ГУ ДПС у Львівській області