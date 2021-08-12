На «гарячій лінії» у Золочівській ДПІ йшлося про одноразове (спеціальне) добровільне декларування доходів

Золочівською ДПІ ГУ ДПС у Львівській області проведено «гарячу лінію» з питань одноразового добровільного декларування фізичними особами належних їм активів. На запитання платників відповідала СДІ ДПІ Лазорчик Ірина.

Платників цікавили питання запровадження одноразового (спеціального) добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету», який набрав чинності 21 липня 2021 року.Платникам податків надано вичерпні відповіді: хто має право добровільно подати до ДПСУ одноразову (спеціальну) добровільну декларацію; подання такої декларації передбачає сплату збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування в порядку, строки і розмірах, встановлених ПКУ; із задекларованих активів громадянин має сплатити збір, зокрема 5% щодо валютних цінностей на рахунках у банках в Україні, а також інших активів, що знаходяться (зареєстровані) в Україні; 9% щодо валютних цінностей на рахунках в іноземних фінансових установах, а також з інших активів, що знаходяться за кордоном; 2,5% щодо номінальної вартості державних облігацій України, придбаних декларантом у період з 1 вересня 2021 року до 31 серпня 2022 року.



Ставки відсотків для оподаткування задекларованих об’єктів під час одноразового добровільного декларування

Золочівська ДПІ ГУ ДПС у Львівській області інформує, що сума збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування щодо задекларованих об’єктів складає:

5% щодо валютних цінностей на рахунках у банках в Україні, а також інших активів, що знаходяться (зареєстровані) в Україні (6 % у разі розтермінування);

9% щодо валютних цінностей на рахунках в іноземних фінансових установах, а також з інших активів, що знаходяться (зареєстровані) за кордоном (11,5 % у разі розтермінування);

2,5% щодо номінальної вартості державних облігацій України з терміном обігу більше ніж 365 днів без права дострокового придбання декларантом у період з 1 вересня 2021 року до 31 серпня 2022 року до подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації (3% у разі розтермінування).



Об`єктом спецдекларування є активи платника податків, а не доходи

Одноразове (спеціальне) добровільне декларування - це процедура, яка вимагає дій платника податків щодо подачі спеціальної податкової декларації та сплати збору.

Об’єктом оподаткування спеціальним збором з одноразового добровільного декларування є вартість зазначених в такій декларації активів, а не доходів.

Декларант самостійно визначає суму збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування в спеціальній декларації за основними ставками 5 чи 9 відсотків.



Як отримати витяг щодо стану розрахунків з бюджетами та цільовими фондами через Еелектронний кабінет

Золочівська ДПІ ГУ ДПС у Львівській області інформує про можливість проведення звірки розрахунків платників податків з державним та місцевими бюджетами, а також одержання документа, що підтверджує стан розрахунків, який формується автоматизовано шляхом вивантаження відповідної інформації з Електронного кабінету .

В меню «Заяви, запити для отримання інформації» приватної частини Електронного кабінету дозволяє платнику створити та надіслати до відповідного органу ДПС запит про отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджетами та цільовими фондами за даними органів ДПС (далі – Запит) за формою «F/J1300204».

Верхня панель навігації у вікні «Заяви, запити для отримання інформації» дозволяє встановити відповідний період та обмежити перелік документів за типом «J(F)13 Запити». Зі списку документів обирається Запит (F/J1300204) натисканням лівої клавіші миші. В наступному вікні в полях «Регіон» та «Район» обирається відповідний територіальний орган ДПС (за замовчуванням встановлено орган ДПС за місцем основної реєстрації), та натискається кнопка «Створити».

Поля форми Запиту заповнюються системою автоматично, а саме:

найменування; прізвище ім’я, по батькові платника податків;

податковий номер платника податку або серія та номер паспорта;

дата відправлення Запиту до органів ДПС.

Автоматичне заповнення таких полів можна відмінити, знявши позначку «Авто розрахунок».

Зберегти створений Запит можна натиснувши кнопку «Зберегти». Збережений документ можна підписати та відправити до органу ДПС, натиснувши кнопки «Підписати» та «Відправити».

Робота у приватній частині Електронного кабінету здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису, отриманого у будь-якого Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг.

Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: https://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС.

Відповідь на Запит платнику податків надсилається через Електронний кабінет не пізніше 15 робочих днів з дня його отримання у вигляді витягу з інформаційної системи органів ДПС щодо стану розрахунків платника з бюджетом та цільовими фондами за формою «F/J1400204» (далі – Витяг). Витяг формується за період, вибраний платником податків при створенні Запиту з урахуванням строків давності, станом на дату відправлення Запиту до органів ДПС.

Самостійно перевірити дані, за якими сформовано Витяг, можна за допомогою меню «Стан розрахунків з бюджетом» приватної частини Електронного кабінету.



Які електронні сервіси від ДПС може використати платник податків для отримання ліцензії?

Золочівська ДПІ ГУ ДПС у Львівській області інформує, що для дистанційного спілкування з ДПС для платників податків працює «Електронний кабінет».

Для отримання ліцензії відповідно до Закону України від 19 грудня 1995 року №481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», із змінами та доповненнями платник податків може скористатися Електронним кабінетом.

Перший крок – це подання заяви засобами інформаційно-телекомунікаційної системи "Електронний кабінет", вхід до якої здійснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua/ (Розділ листування з ДПС). Крім цього, таку заяву можна також подати до контролюючого органу за місцем торгівлі суб’єкта господарювання, місцем формування поїзда (приписки судна) безпосередньо до контролюючого органу чи поштою (рекомендованим листом).

Покрокову інформацію щодо адміністративних послуг (до яких належить і видача ліцензій), які надаються Головним управлінням ДПС у Львівській області, інформаційними картками адміністративних послуг та зразками документів, необхідних для їх отримання, можна ознайомитись на субсайті Головного управління ДПС у Львівській області» у розділі «Адміністративні послуги» (lv.tax.gov.ua).

Разом з цим для зручності платників податків в ДПС працює сервіс повідомлення суб’єктів господарювання про сплив терміну чергового платежу за ліцензію, призупинення дії ліцензії або анулювання ліцензії на певний вид діяльності.

Повідомлення про необхідність внесення чергового платежу за ліцензію автоматично формується та направляється суб’єкту господарювання засобами електронного зв’язку за 30, за 20, за 10, за 5 днів до настання терміну сплати за ліцензію.

Щодо плати за ліцензію, то інформацію про розрахункові рахунки для внесення плати за ліцензію розміщено: на вебпорталі ДПС у розділі "Бюджетні рахунки" (https://tax.gov.ua/byudjetni-rahunki/) та у місцях прийому суб’єктів звернень контролюючими органами.



Чи оподатковується отримане у спадок житло?

Золочівська ДПІ ГУ ДПС у Львівській області інформує, що насамперед оподаткування спадщини та подарунків залежить від ступеня споріднення спадкоємця та спадкодавця, а також від резидентського статусу цих осіб.

Так, об’єкти спадщини (дарування), що успадковуються членами сім’ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення оподатковуються за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб, а вартість будь-якого об’єкта спадщини, що успадковується спадкоємцями (обдарованими), які не є членами сім’ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення, оподатковується за ставкою 5 % та військовим збором 1.5 % (пп. 174.2.2 п. 174.2 ст. 174 ПКУ).

Право власності на нерухоме майно виникає у спадкоємця з моменту державної реєстрації цього майна.

Обчислення суми податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (податок на нерухомість) з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості.

Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату податку на нерухомість та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються платнику податку контролюючим органом у порядку, визначеному ст. 42 ПКУ до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком) (пп. 266.7.2 ПКУ).

Платники податку на нерухомість, мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за своєю податковою адресою для проведення звірки даних щодо: об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності платника податку на нерухомість; розміру загальної площі об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку; права на користування пільгою із сплати податку на нерухомість; розміру ставки податку; нарахованої суми податку на нерухомість (пп. 266.7.3 ПКУ).



Чи потрібно реєструвати касовий апарат підприємцю - платнику єдиного податку при реалізації уживаних речей?

Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що до 1 січня 2022 року РРО та/або програмні РРО не застосовуються платниками єдиного податку другої — четвертої груп незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 220 мінімальних заробітних плат (1320000,00 гривень у 2021 році), крім тих, які здійснюють:

реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;

реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров’я;

реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогого каміння.



Буський сектор організації роботи

організаційно-розпорядчого управління

ГУ ДПС у Львівській області

