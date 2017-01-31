До уваги громадян: одноразове декларування доходів

Набрали чинності окремі норми Закону України від 15.06.2021 р. № 1539-IX, яким внесено зміни до Податкового кодексу в частині проведення одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб, яке відбуватиметься з 1 вересня 2021 р. до 1 вересня 2022 року. Про це повідомила в.о. начальника Золочівської ДПІ Ірина Лазорчик.

Скористатись одноразовим (спеціальним) добровільним декларуванням можуть фізичні особи — резиденти, у т. ч. самозайняті особи, а також фізичні особи, які не є резидентами України, але які були резидентами на момент отримання (набуття) об’єктів декларування чи на момент нарахування (отримання) доходів, за рахунок яких були отримані (набуті) об’єкти декларування, і які відповідно до Кодексу є чи були платниками податків.

Декларанти матимуть право подати одноразову (спеціальну) добровільну декларацію із зазначенням активів, які їм належать та з яких не були сплачені податки і збори, до 1 січня 2021 року.

При цьому в Декларації не зазначається інформація про джерела одержання (набуття) декларантом об’єктів декларування. Об’єкти декларування можуть бути визначені пп. 14.1.280 і 14.1.281 ПКУ як активи фізичної особи, що належать декларанту на праві власності й знаходяться (зареєстровані, перебувають в обігу, є на обліку тощо) на території України та/або за її межами станом на дату подання Декларації.

Базою для нарахування збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування є грошова вартість відповідного об’єкта декларування або номінальна вартість грошової вимоги, у тому числі за позиками, наданими третім особам.

Сума збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування щодо задекларованих об’єктів визначається шляхом застосування до бази для нарахування збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування таких ставок, зокрема:

5 % - щодо валютних цінностей на рахунках у банках в Україні, а також інших активів, що знаходяться (зареєстровані) в Україні;

9 % - щодо валютних цінностей на рахунках в іноземних фінансових установах, а також з інших активів, що знаходяться за кордоном;

2,5 % - щодо номінальної вартості державних облігацій України з терміном обігу більше ніж 365 днів без права дострокового погашення, придбаних декларантом у період з 1 вересня 2021 р. до 31 серпня 2022 р. до подання Декларації.

Додаткову інформацію з питань декларування можна отримати на субсайтах територіальних органів ДПС, а також в Центрі обслуговування Золочівської ДПІ, або за тел. (265) 7-10-34.



З 1 серпня діє закон про часткове повернення застосування аграріям ставки ПДВ 20%

Золочівська ДПІ ГУ ДПС у Львівській області повідомляє, що з 01 серпня набрав чинності Закон України від 01.07.2021 р. №1600-IX , яким внесено зміни до Податкового кодексу щодо ставки ПДВ при оподаткуванні операцій з постачання окремих видів сільськогосподарської продукції.

Зокрема, відновлюється ставка ПДВ 20% при оподаткуванні операцій з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України c/г продукції, що класифікується за відповідними кодами згідно з УКТ ЗЕД.

Перехідні операції передбачають такі особливості для товарів, яким відновлено ставку ПДВ 20%:

якщо перша подія при постачанні цих товарів відбулася до набрання чинності новим Законом, перерахунок ставки ПДВ і суми податку на дату настання другої події не здійснюється;

якщо після набрання чинності новим Законом відбудеться повернення попередньої оплати (авансу) або поставлених таких товарів, перша подія при постачанні яких відбулася до вказаної дати, коригування сум податкових зобов’язань з ПДВ здійснюється, виходячи із ставки ПДВ 14 %;

якщо після набрання чинності новим Законом відбудеться постачання цих товарів або перерахування коштів у зв’язку із збільшенням кількості або вартості таких товарів, перша подія при постачанні яких відбулася до вказаної дати, коригування сум податкових зобов’язань з ПДВ здійснюється, виходячи із ставки ПДВ 20 %.

У разі ж здійснення платником ПДВ операцій з постачання на митній території України таких товарів, які були придбані до набрання чинності новим Законом, за таким платником податку зберігається податковий кредит з ПДВ у розмірі, який був нарахований при придбанні таких товарів. Тобто, ставка 20% ПДВ застосовуватиметься тільки щодо виникнення ПЗ за операціями після набрання чинності цим законопроєктом.

Якщо після набрання чинності Закону відбудеться постачання товарів або перерахування коштів у зв'язку зі збільшенням кількості або вартості таких товарів, перша подія при постачанні яких відбулася ще за ставкою 14%, то коригування ПДВ здійснюється за ставкою ПДВ 20%.



Як оподатковуються доходи підприємців, що перебувають на загальній системі оподаткування?

Золочівська ДПІ ГУ ДПС у Львівській області інформує, що доходи фізичних осіб - підприємців, які перебувають на загальній системі оподаткування оподатковуються за ставкою 18 відсотків від об’єкта оподаткування.

Оподаткування доходів, отриманих підприємцями від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, регулюється ст. 177 Податкового кодексу. Так, відповідно до ПКУ доходи ФОП, отримані протягом календарного року від провадження господарської діяльності, оподатковуються за ставкою 18 відсотків бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) (крім випадків, визначених у пп. 167.2 - 167.5 ст. 167 ПКУ) у тому числі, але не виключно у формі: заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами.

Об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такого підприємця.



Як оподатковується продаж об’єкта рухомого майна?

Золочівська ДПІ ГУ ДПС у Львівській області інформує, що дохід платника податку від продажу (обміну) об’єкта рухомого майна протягом звітного податкового року оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 5%.

Зауважимо,що винятком є дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року одного з об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда, – такий дохід не підлягає оподаткуванню.

А от вже дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року другого об’єкта рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда, підлягає оподаткуванню за ставкою 5%.

Крім того, такий дохід оподатковується військовим збором 1,5%.

Дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року третього та наступних об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля (мотоцикла, мопеда) або іншого транспортного засобу підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18 відс. та військовим збором 1,5 відсотки.

З доходу, отриманого від продажу автобуса, вантажівки, трактора, спецтехніки та іншого рухомого майна стягується податок у розмірі 5% від оціночної вартості навіть на першу операцію в році та військовим збором 1,5 відсотки.



Інформацію про КВЕД платники можуть отримати у Електронному кабінеті

Фахівці Золочівська ДПІ ГУ ДПС у Львівській області нагадують, що платники податків можуть отримати інформацію про код та найменування основного виду економічної діяльності (КВЕД) у приватній частині Електронного кабінету, де режим «Облікові дані платника» містить інформацію про облікові та реєстраційні дані платника, у тому числі, щодо (КВЕД) платника.

Розділ «Реєстраційні дані» зазначеного режиму містить інформацію про код та найменування основного виду економічної діяльності, розділ «Види діяльності» - інформацію про всі КВЕД платника, які внесені до ЄДР (код ВЕД, найменування ВЕД, ознака віднесення до основного виду економічної діяльності).

Нагадуємо, що вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: https://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС.

Доступ до приватної частини Електронного кабінету надається після проходження користувачем електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису, отриманого у будь-якого Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, через Інтегровану систему електронної ідентифікації - id.gov.ua (MobileID та BankID) або з використанням мобільного застосунку «ДІЯ».



Про одноразове добровільне декларування роз’яснили податківці



Фахівці Золочівської ДПІ ГУ ДПС у Львівській області на практикумі, який відбувся днями, проінформували платників про запровадження одноразового (спеціального) добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету відповідно до Закону України від 15.06.2021 р. № 1539-IX.

Податківці зазначили, що громадяни України з 1 вересня 2021 до 1 вересня 2022 матимуть право подати одноразову добровільну декларацію із зазначенням активів, що їм належать, і з яких не були сплачені податки і збори до 1 січня 2021 року. При цьому у добровільній декларації не потрібно буде вказувати інформацію про джерела походження задекларованих активів.

Також було роз’яснено використання електронних сервісів ДПС та переваги подання звітності в електронному вигляді.



Буський сектор організації роботи

організаційно-розпорядчого управління

ГУ ДПС у Львівській області