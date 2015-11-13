Нові граничні обсяги доходів для платників єдиного податку

Буське управління ГУ ДПС у Львівській області, що Законом України від 30.03.2020 №540-IX внесено зміни до п. 291.4 статті 291 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), відповідно до яких збільшено граничні обсяги доходів для фізичних осіб – підприємців платників єдиного податку.



Так, з 02.04.2020 року збільшено граничні обсяги доходу платникам єдиного податку:

для першої групи - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу протягом календарного року не повинен перевищувати 1 млн грн замість 300 тис.грн.;



- для другої групи - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у т.ч. побутових платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними в трудових відносинах одночасно не перевищує 10 осіб, обсяг доходу не повинен перевищувати 5 млн грн замість 1,5 млн .грн.;



- для третьої групи - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не повинен перевищувати 7 млн грн замість 5 млн.гривень.



Звертаємо увагу, що платники єдиного податку, у разі збільшення граничних обсягів доходу, мають право за власним бажанням змінити групу платника єдиного податку, тільки з III кварталу 2020 року за умови дотримання вимог глави 1 «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності» Податкового кодексу. Платник єдиного податку подає заяву відповідно до пп 298.1.1 п.298 статті 298 ПКУ, не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного кварталу тобто не пізніше 15 червня 2020 року.





Cектор забезпечення роботи

Буського управління ГУ ДПС у Львівській області