Спрощенці 1 та 2 груп на час відпустки або хвороби звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця



Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що відповідно до пункту 295.5 статті 295 Податкового кодексу платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

При цьому, якщо хвороба розпочалась до 20 числа місяця та закінчилась у наступному місяці, то такий платник звільняється від сплати єдиного податку лише за календарний місяць, в якому почав хворіти, а за наступний календарний місяць, в якому відповідно до листка непрацездатності хвороба закінчилась, сплачує єдиний податок відповідно до норм Податкового кодексу.

Про відпустку або відпустку в зв’язку тимчасовою непрацездатністю підприємець повідомляє податковий орган, подавши заяву в довільній формі з обов’язковим додаванням копії листка непрацездатності.



Про декларування доходів в розмірі понад 1 млн. грн. повідомили у Львівській податковій



За результатами цьогорічної деклараційної кампанії до контролюючих органів Львівщини доходи в розмірі понад 1 мільйон гривень за 2020 рік задекларували 271 громадянин Львівщини. Про це проінформувала заступник начальника Головного управління ДПС у Львівській області Галина Романишин.

Згідно поданих декларацій громадянами-мільйонерами задекларовано наступні види доходів:

заробітна плата – 70 громадян; продаж майна – 36 громадян; спадщина, дарування - 38 громадян; інвестиційний прибуток – 52 громадян; дивіденди, проценти – 35 громадян; оренда – 10 громадян; іноземні доходи – 30 громадян.

Сума задекларованих доходів становить 1869,7 млн. гривень. За результатами декларування громадяни мають додатково сплатити 54,6 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб та 8,1 млн. грн. військового збору.

Нагадуємо, кампанія декларування минулорічних доходів завершилась 1 травня. Скористатись правом на податкову знижку можна до кінця цього року.



Платниками Львівщини сплачено до загального фонду Державного бюджету 5,7 млрд. гривень



Збір платежів до загального фонду Державного бюджету за 4 місяці цього року зріс на 22% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року і склав 5,7 млрд.грн. Про це зазначив начальник Головного управління ДПС у Львівській області Ігор Комендат.

Збір по ПДВ зріс на 22,8% і склав 2,2 млрд. грн., збір по податку на доходи фізичних осіб зріс на 23,6% і склав 1,2 млрд. грн.

До Держбюджету надійшло 688 млн. грн. рентних платежів, 1,1 млрд. податку на прибуток підприємств.

Надходження єдиного соціального внеску склали 5,2 млрд. грн., це на 21% більше ніж за 4 місці попереднього року.





Щодо звільнення підприємців від сплати єдиного внеску



Згідно з частиною четвертою ст. 4 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне страхування» від 08.07.2010 №2464 звільняються від сплати за себе єдиного соціального внеску фізичні особи - підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, члени фермерського господарства, якщо вони отримують пенсію за віком або за вислугу років, або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого ст. 26 Закону України від 09.07.2003 №1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. Такі особи можуть бути платниками єдиного внеску виключно за умови їх добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Крім того, фізичні особи - підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, які мають основне місце роботи, звільняються від сплати за себе єдиного внеску за місяці звітного періоду, за які роботодавцем було сплачено страховий внесок за таких осіб у розмірі не менше мінімального страхового внеску. Такі особи можуть бути платниками єдиного внеску за умови самостійного визначення за місяці звітного періоду, за які роботодавцем було сплачено страховий внесок за таких осіб у розмірі менше мінімального страхового внеску, бази нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом № 2464. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.



Податкова консультація щодо оподаткування операцій з постачання програмної продукції



Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що наказом Мінфіну України від 27.04.2021 № 238 затверджена узагальнююча податкова консультація з деяких питань оподаткування ПДВ.

В податковій консультації роз’яснено порядок оподаткування ПДВ операцій з постачання програмної продукції. Зокрема, зазначено, що до програмної продукції, яка звільняється від оподаткування ПДВ, відносять будь-які зміни, оновлення, додатки, доповнення та/або розширення функціоналу комп'ютерних програм, права на отримання таких оновлень, змін, додатків, доповнень протягом певного періоду часу.

Якщо операції з постачання послуг із технічної підтримки програмної продукції, зокрема встановлення, налаштування, тестування, виявлення та усунення недоліків, включаються (є складовою частиною постачання такої продукції) до вартості програмної продукції, в т.ч. до вартості змін, оновлень, доповнень та/або розширення функціоналу комп'ютерних програм, прав на отримання таких оновлень, змін, додатків, доповнень протягом певного періоду часу, то такі операції звільняються від оподаткування ПДВ.

Узагальнююча податкова консультація надає роз’яснення стосовно оподаткування ПДВ операцій з постачання технічної підтримки програмної продукції, яка не входить до складу вартості такої програмної продукції.

Детальніше з узагальнюючою податковою консультацією можна ознайомитись на офіційному сайті Міністерства за посиланням: https://mof.gov.ua/storage/files/Наказ%20238.pdf.



Буський сектор організації роботи

організаційно-розпорядчого управління

ГУ ДПС у Львівській області