З якого періоду спадщина (подарунок) від членів сім’ї другого ступеня споріднення буде оподатковуватись за нульовою ставкою?

nus.in.ua, 6 квітня 2017, 15:17

З 1 січня 2017 року застосовуються зміни, внесені до Податкового кодексу України Законом України від 23 лютого 2017 року № 1910-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування спадщини», відповідно до яких дохід у вигляді спадщини/дарунка, що успадковується членами сім’ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення оподатковується за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб.

Членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки, її чоловік або дружина, діти такої фізичної особи, у тому числі усиновлені. Членами сім’ї фізичної особи другого ступеня споріднення вважаються її рідні брати та сестри, її баба та дід з боку матері і з боку батька, онуки.

Одночасно нагадуємо, якщо фізична особа отримала спадщину (дарунок) від членів сім`ї другого ступеня споріднення у 2016 році, то їй необхідно подати декларацію про майновий стан і доходи до 3 травня 2017 року та сплатити задекларовані суми зобов`язання до 1 серпня 2017 року.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ