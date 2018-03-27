Кампанія декларування - 2020: оподаткування спадщини та подарунків

Буськe управління ГУ ДПС у Львівській області інформує, що оподаткування спадщини та подарунків залежить від ступеня споріднення спадкоємця та спадкодавця, а також від резидентського статусу цих осіб.

Відповідно до підпункту «а» п.п. 174.2.1 пункту 174.2 статті 174 Податкового кодексу України об’єкти спадщини (дарування), що успадковуються членами сім’ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення оподатковуються за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО). Вартість будь-якого об’єкта спадщини, що успадковується спадкоємцями, які не є членами сім’ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення, оподатковується за ставкою ПДФО 5 % (п. 174.2 ст. 174 ПКУ).

Отже, фізичні особи – резиденти, які отримують спадщину (подарунок) від фізичної особи – резидента, але не відносяться до членів сім’ї першого та другого ступенів споріднення, сплачують ПДФО за ставкою 5 % від вартості будь-якої спадщини (подарунка).

Об’єкти спадщини, що успадковуються спадкоємцем від спадкодавця – нерезидента, та об’єкти спадщини, що успадковуються спадкоємцем – нерезидентом від спадкодавця – резидента оподатковуються ПДФО за ставкою 18 %.

Фізичні особи, які отримали спадщину, що оподатковується ПДФО за ставкою 5 % та 18 % зобов’язані подати до контролюючого органу за податковою адресою, тобто за місцем реєстрації згідно з паспортними даними, податкову декларацію про майновий стан і доходи за наслідками звітного податкового року, у якій включити суми таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу й визначити податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб та з військового збору ( за ставкою 1,5%).

Фізичні особи, які отримали у спадщину (подарунок) об’єкти спадщини (подарунок), що оподатковуються за нульовою ставкою ПДФО, декларацію про майновий стан і доходи можуть не подавати, якщо у них відсутні інші підстави для подання такої декларації.



Нагадуємо, що відповідно до Закону України від 17.03. 2020 № 533-IX подання річної декларації про майновий стан і доходи за 2019 рік продовжено до 01 липня , а сплату зобов’язань до 01 жовтня 2020 року.

З метою зменшення поширення вірусної інфекції, податківці рекомендують громадянам для подання декларацій користуватись засобами електронного зв’язку, зокрема Електронним кабінетом, вхід до якого здійснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, або через офіційний вебпортал ДПС.



Cектор забезпечення роботи

Буського управління ГУ ДПС у Львівській області