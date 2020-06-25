Законодавчі зміни щодо обліку платників

Буськe управління ГУ ДПС у Львівській області інформує, що Закон України від 16.01.2020 року № 466 внесені зміни до Податкового кодексу України щодо обліку платників податків. Зокрема:

- змінюються критерії належності платника податків до великих платників податків (сплата виключно податкових платежів - 1,5 млн. євро (було 1 млн. податкові та митні платежі));

- встановлюється порядок обліку в контролюючих органах нерезидентів (іноземних компаній, організацій) (взяття їх на облік в контролюючих органах здійснюється після акредитації (реєстрації, легалізації) на території України відокремленого підрозділу, або до придбання нерезидентом нерухомого майна або отримання майнових прав на таке майно в Україні, або до відкриття рахунків в банках України. У разі акредитації (реєстрації, легалізації) на території України відокремленого підрозділу іноземної кампанії, організації, у тому числі постійного представництва, одночасно із взяттям на облік нерезидента здійснюється взяття на облік відокремленого підрозділу такого нерезидента);

- вдосконалюється порядок реєстрації платниками податку на додану вартість (спрощення процедури реєстрації для новостворених суб’єктів господарювання, збільшення часу для добровільної реєстрації, проведення деяких процедур перереєстрації без подання заяви платником ПДВ, запровадження автоматичного анулювання реєстрації платників ПДВ на підставі відомостей з Єдиного державного реєстру про припинення або за даними реєстру платників єдиного податку про застосування спрощеної системи оподаткування, що не передбачає сплати ПДВ);

- встановлюється, що якщо фізична особа зареєстрована як підприємець та при цьому провадить незалежну професійну діяльність, така фізична особа обліковується у контролюючих органах як фізична особа – підприємець з ознакою провадження незалежної професійної діяльності.



Податкові новації в адмініструванні податку на доходи фізичних осіб



Відповідно до Закону України від 16.01.2020 № 466-ІХ щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві, внесено зміни в оподаткуванні доходів фізичних осіб.



Фізособам при отриманні винагород та інших виплат за цивільно-правовими договорами від фізосіб - платників єдиного податку четвертої групи не потрібно подавати декларацію про доходи за звітний рік і самостійно сплачувати ПДФО.



Суму відшкодування моральної шкоди дозволено не включати до місячного оподатковуваного доходу в розмірі, встановленому в рішенні суду. Але, ця сума не повинна перевищувати чотирикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного податкового року, або розмір, визначений законом.



Фізособи можуть отримати розстрочку на сплату ПДФО тільки в разі прощення основної суми боргу по іпотечних кредитах до закінчення строків позовної давності. До внесення змін розстрочку можна було отримати і в разі вибачення суми відсотків.



Не оподаткується сума страхових (регламентних) виплат, страхових відшкодувань, що здійснюються Моторним (транспортним) страховим бюро України відповідно до Закону від 01.07.04 № 1961-IV «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів». Однак така сума не може перевищувати розмір шкоди, фактично заподіяної вигодонабувачу (бенефіціару), що визначається за звичайними цінами на дату такої страхової виплати.



Уточнено, що для отримання права на податкову знижку копія договору подається тільки при наявності договору. Тобто якщо договір не укладався, то і копія не потрібна. У такому випадку подаються лише платіжні і розрахункових документів, які ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і особу, яка звертається за отриманням податкової знижки (їх покупця /отримувача).



Змінено штраф за неповідомлення нотаріусами інформації про укладення договорів оренди нерухомості. Порядок застосування штрафних санкцій визначений в спеціальній ст. 1191 Податкового кодексу. Розмір такого штрафу складе: 680 грн за перше порушення і 1 360 грн за кожне наступне протягом року порушення. Аналогічні штрафи чекають діють для посередників зі здачі нерухомості в оренду.



Продажем інвестиційного активу нині вважається повернення платнику податку коштів або майна (майнових прав), раніше внесених ним (або особою, у якого інвестиційний актив був придбаний прямо або побічно) до статутного капіталу емітента корпоративних прав, в разі зменшення статутного капіталу такого емітента.



Крім того, якщо інвестиційний актив продається нерезидентам - пов'язаним особам або нерезидентам, операції з якими контролюються згідно з пп. 39.2.1.2 Кодексу, або придбавається у таких нерезидентів, то в цьому випадку:



- доходи від продажу визначаються в розмірі не нижче звичайної ціни;



- витрати на придбання - в розмірі не вище звичайної ціни.



Ці правила визначення доходів і витрат не поширюються на операції з продажу інвестактиву, якщо: покупець - іноземна компанія, прямо або побічно контрольована продавцем-фізособою або покупець залишається власником інвестиційного активу на кінець року, в якому актив був придбаний.



До переліку об'єктів нерухомості, продаж (обмін) яких не обкладається ПДФО при виконанні умов з пп. 172.2.1, включені об'єкти незавершеного будівництва.



Відбулися зміни у оподаткуванні продажу рухомого майна. Так зокрема, другий продаж (обмін) протягом звітного року одного з таких об'єктів рухомого майна, як легковий автомобіль і/або мотоцикл, і/або мопед або інший транспортний засіб, оподатковується за ставкою 5%. А дохід від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року третього і наступних таких об'єктів рухомого майна оподатковується за ставкою 18%.



За неподання форми № 1ДФ нова редакція Податкового кодексу передбачає штраф у розмірі 1 020 грн (за перше порушення).



Cектор забезпечення роботи

Буського управління ГУ ДПС у Львівській області



