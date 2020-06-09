Завершується кампанія декларування доходів громадян за 2019 рік

Буське управління ГУ ДПС у Львівській області нагадує громадянам, що 30 червня 2020 року останній день подання декларації про майновий стан і доходи за 2019 рік. Податкові зобов’язання, громадяни та особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність сплачують до 1 жовтня 2020 року.



Наголошуємо, що обов’язкове подання податкової декларації виникає при отриманні протягом 2019 року доходів:

– від провадження господарської діяльності, отриманих фізичними особами – підприємцями на загальній системі;

– від провадження незалежної професійної діяльності;

– від особи, яка не є податковим агентом, крім випадків прямо передбачених Податковим кодексом України;

– від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування);

– у вигляді частини доходів від операцій з майном, розмір якої визначається згідно з положеннями ст.ст. 172 - 173 Податкового кодексу України;

– від операцій з інвестиційними активами; у вигляді іноземних доходів;

– від успадкування чи отримання в дарунок коштів, майна, майнових або немайнових прав від осіб, які не є членами сім'ї першого та другого ступеня споріднення;

– від відчуження рухомого за ухвалою суду, згідно з якою прийнято рішення про зміну власника та перехід права власності на рухоме майно;

– від відчуження нерухомого за рішенням суду про зміну власника та перехід права власності на нерухоме майно;

– у вигляді основної суми боргу (кредиту), прощеного (анульованого) кредитором у разі якщо його сума перевищує 25 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року. У 2019 – 1043,25 грн.;

– у вигляді суми заборгованості, за якою минув строк позовної давності у сумі, що перевищує 50 відсотків місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи станом на 1 січня звітного податкового року. У 2019 – 960,50 грн.;

– у вигляді благодійної допомоги у сумі, що перевищує 500 розмірів мінімальної заробітної плати. У 2019 – 2 086 500,00 грн.;

– у вигляді цільової благодійної допомоги, не використаної та не поверненої благодійнику в строки, визначені законодавством;

– у вигляді нецільової благодійної допомоги, якщо загальна сума такої допомоги перевищує у 2019 році 2690 грн.;

– від продажу власної продукції тваринництва, якщо їх сума сукупно за рік перевищує 50 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року. У 2019 – 208 650 грн.;

– від продажу власної сільськогосподарської продукції у разі якщо розмір земельних ділянок перевищує 2 га;

– суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) відповідно до умов цивільно-правового договору при отриманні зазначених доходів від фізичних осіб - платників єдиного податку четвертої групи;

– з джерелом їх походження в Україні та іноземні доходи, що отримуються іноземцем, який у звітному (податковому) році набув статусу резидента України;

– інші доходи, крім зазначених у статті 165 Кодексу.



Cектор забезпечення роботи

Буського управління ГУ ДПС у Львівській області