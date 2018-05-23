ОДПІ
15:57, 04 червня 2020
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Змінено строки сплати податків та донарахованих сум

Змінено строки сплати податків та донарахованих сум
Gazeta
Фото: НУС
 
      Буське  управління  ГУ ДПС у  Львівській   області    інформує, що Законом України від 16.01.2020 року № 466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» внесено зміни і доповнення до статті 57 Податкового кодексу України «Строки сплати податкового зобов'язання».
Згідно запроваджених змін, врегульовано питання стосовно сплати податкових зобов’язань, що донараховані органом ДПС, які платник податків зобов’язаний сплатити протягом 10 робочих днів з моменту отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу. До цього цей термін становив 10 календарних днів.
Також, вирішено проблемне питання визначення дати сплати податкового зобов’язання, якщо такий строк припадає на вихідний чи святковий день. Так, якщо граничний строк сплати податкового зобов’язання припадає на вихідний або святковий день, останнім днем сплати податкового зобов’язання вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.
 
 
                                                                                                               Cектор  забезпечення  роботи
                                                                                              Буського управління  ГУ ДПС у  Львівській області  
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