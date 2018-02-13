Деклараційна кампанія 2020: витрати, які можна включити до податкової знижки

Буськe управління ГУ ДПС у Львівській області нагадує про можливість повернення частини сплаченого із заробітної плати податку на доходи фізичних осіб, через реалізацію права на податкову знижку. Таке право передбачене статтею 166 Податкового кодексу України. До переліку витрат, дозволених для включення до податкової знижки, належать: - сума коштів, сплачених на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти для компенсації вартості здобуття відповідної освіти платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення; - частина сплачених процентів за іпотечним житловим кредитом у порядку, встановленому статтею 175 ПКУ; - сума коштів або вартість майна

Буськe управління ГУ ДПС у Львівській області нагадує про можливість повернення частини сплаченого із заробітної плати податку на доходи фізичних осіб, через реалізацію права на податкову знижку. Таке право передбачене статтею 166 Податкового кодексу України.

До переліку витрат, дозволених для включення до податкової знижки, належать:

- сума коштів, сплачених на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти для компенсації вартості здобуття відповідної освіти платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення;

- частина сплачених процентів за іпотечним житловим кредитом у порядку, встановленому статтею 175 ПКУ;

- сума коштів або вартість майна перерахованих (переданих) у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, які відповідають умовам, встановленим пунктом 133.4 статті 133 ПКУ;

- сплата страхових платежів за договорами довгострокового страхування життя та пенсійних внесків у рамках недержавного пенсійного забезпечення;

- оплата допоміжних репродуктивних технологій;

- оплата державних послуг, пов’язаних з усиновленням дитини, включаючи сплату державного мита;

- сума коштів, сплачених у зв’язку з переобладнанням транспортного засобу на альтернативні види палива;

- сума коштів у вигляді орендної плати за договором оренди житла (квартири, будинку), оформленим відповідно до вимог чинного законодавства, фактично сплачених платником податку, який має статус внутрішньо переміщеної особи;

- сплата коштів на будівництво (придбання) доступного житла.

Підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум відображаються у річній податковій декларації про майновий стан і доходи, яку громадяни мають право подати упродовж 2020 року по 31 грудня включно.





Cектор забезпечення роботи

Буського управління ГУ ДПС у Львівській області



