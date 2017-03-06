ОДПІ
20:35, 24 січня 2020
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З 01 січня змінився порядок заповнення податкової накладної складеної за щоденними підсумками

            Буськe   управління   ГУ   ДПС у Львівській області   інформує, що з 01.01.2020 року, згідно з наказом Міністерства фінансів України від 17.09.2018 № 763, змінюється порядок заповнення податкової накладної складеної за щоденними підсумками. Відповідно до зазначених змін, показники табличної частини розділу Б податкових накладних за щоденними підсумками операцій, повинні заповнюватися за загальними правилами, встановленими Порядком  заповнення податкової накладної (наказ Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307).   Даними правилами передбачено заповнення табличної частини розділу Б податкової накладної в розрізі номенклатури постачання товарів/послуг, а саме: - у графі 2 зазначається опис
З 01 січня змінився порядок заповнення податкової накладної складеної за щоденними підсумками
Gazeta
Фото: НУС
 
          Буськe   управління   ГУ   ДПС у Львівській області   інформує, що з 01.01.2020 року, згідно з наказом Міністерства фінансів України від 17.09.2018 № 763, змінюється порядок заповнення податкової накладної складеної за щоденними підсумками.
Відповідно до зазначених змін, показники табличної частини розділу Б податкових накладних за щоденними підсумками операцій, повинні заповнюватися за загальними правилами, встановленими Порядком  заповнення податкової накладної (наказ Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307).
 
Даними правилами передбачено заповнення табличної частини розділу Б податкової накладної в розрізі номенклатури постачання товарів/послуг, а саме:
- у графі 2 зазначається опис (номенклатура) товарів/послуг продавця;
- у графах 3.1, 3.3 - код товару згідно з УКТ ЗЕД або код послуги згідно з ДКПП;
- у графах 4 та 5 - одиниця виміру товарів/послуг;
- у графі 6 - кількість (об'єм, обсяг) постачання товарів/послуг;
- у графі 7 - ціна постачання одиниці товару/послуги без урахування ПДВ;
- у графі 8 - код ставки;
- у графі 10 - обсяг постачання (база оподаткування) без урахування ПДВ;
- у графі 11 - сума податку на додану вартість.
 
Довідково:  ДПС  України у листі від 28.12.2019 р. № 8338/7/99-00-07-03-02-17 надала роз’яснення щодо порядку заповнення податкової накладної за щоденними підсумками операцій, починаючи з 01.01.2020 року.
 
                                  Зміни до порядку обліку платників єдиного внеску
З 19.01.2020 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 21.10.2019 № 436, яким внесено зміни до наказу МФУ від 24.11.2014 № 1162 «Про затвердження Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та Положення про реєстр страхувальників».
       Змінами визначено період (два місяці з дня набрання чинності Наказом № 436) для подання членами фермерських господарств, які взяті на облік в контролюючих органах як платники єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до дня набрання чинності Наказом № 436, до контролюючого органу за місцем проживання заяви за формою № 12-ЄСВ з приміткою «Зміни» та підтвердних документів щодо дати набуття членства у фермерському господарстві (договір (декларація) про створення сімейного фермерського господарства, статут фермерського господарства тощо).
       Крім того, викладено у новій редакції наступні форми заяв: про взяття на облік платника єдиного внеску за формою № 1 ЄСВ, про зняття з обліку платника єдиного внеску за формою № 7 ЄСВ та про взяття на облік платника єдиного внеску (члена фермерського господарства) за формою № 12 ЄСВ.
                                                                              
                                                                                           Cектор  забезпечення   роботи
                                                                         Буського управління ГУ ДПС у Львівській області
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