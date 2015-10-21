26 травня
Реєстрація Вхід
Авторизація
 

Електронний сервіс ДФС «Відкриті дані»

nus.in.ua, 25 тра 2017, 15:56
0
0
Роздрукувати
Електронний сервіс ДФС «Відкриті дані»

На виконання постанови КМ України від 21.10.2015 №835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» із 10 травня п.р. запрацював у тестовому режимі вдосконалений сервіс «Відкриті дані».

За допомогою сервісу користувачі мають можливість здійснювати:

- перегляд і завантаження наборів даних;

- систематизацію (сортування) наборів даних за визначеними ознаками;

-пошук окремого набору даних серед загального переліку даних.

Сервіс «Відкриті дані» (тестова версія) розміщено на головній сторінці офіційного веб-порталу ДФС за посиланням: http://sfs.gov.ua/.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Читайте також

Дізнайся більше про свого бізнес-партнера за допомогою електронного сервісу ...

Дізнайся більше про свого бізнес-партнера за допомогою електронного сервісу ...175

На сайті ДФС запрацювала альтернативна версія для людей з вадами зору та сл ...

На сайті ДФС запрацювала альтернативна версія для людей з вадами зору та сл ...45

Оновлений «Електронний кабінет платника»

Оновлений «Електронний кабінет платника»74

0 Коментарів
Увійдіть, щоб залишити коментар.

Залишаючи коментар, будь ласка, пам'ятайте, що зміст і тон Вашого повідомлення можуть зачіпати почуття реальних людей, що безпосередньо чи опосередковано мають відношення до даної новини. Виявляйте також повагу та толерантність до своїх співрозмовників навіть у тому випадку, якщо Ви не поділяєте їхню думку. Ваша поведінка за умов свободи висловлювань та анонімності, наданих інтернетом, змінює не тільки віртуальний, але й реальний світ.

Користувачі, які порушують ці правила грубо або систематично, будуть заблоковані.

Ваше Ім'я:
Ваш E-Mail:
Код:
          Увімкніть цю картинку для відображення коду безпеки
оновити, якщо не видно код
Введіть код:

ПОПУЛЯРНІ

Читані Коментовані Соціальні

Ми в соцмережах

ОПИТУВАННЯ

Чи готові ви платити більше податків заради порятунку України від кризи?
так, готовий затягнути пасок
ні, тільки не за мій рахунок

 
Реклама
Наша Українська Справа
№56
від 25 ГРУДНЯ 2014
Архів Реклама в газеті Передплати
  • © 2013-2014, «Наша Українська Справа». Всі права захищені.
  • Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється за умови посилання на nus.in.ua.
  • При копіюванні матеріалів зі сторінки « Новини України і світу» , для інтернет - видань - обов'язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання . Посилання має бути розміщена в незалежності від повного або часткового використання матеріалів. Гіперпосилання ( для інтернет - видань) - повинна бути розміщена в підзаголовку або в першому абзаці матеріалу.