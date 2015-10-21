Електронний сервіс ДФС «Відкриті дані»

nus.in.ua, 25 тра 2017, 15:56

На виконання постанови КМ України від 21.10.2015 №835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» із 10 травня п.р. запрацював у тестовому режимі вдосконалений сервіс «Відкриті дані».

За допомогою сервісу користувачі мають можливість здійснювати:

- перегляд і завантаження наборів даних;

- систематизацію (сортування) наборів даних за визначеними ознаками;

-пошук окремого набору даних серед загального переліку даних.

Сервіс «Відкриті дані» (тестова версія) розміщено на головній сторінці офіційного веб-порталу ДФС за посиланням: http://sfs.gov.ua/.

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