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Платниками Буського управління сплачено понад 4 млн. грн. акцизного податку

nus.in.ua, 14 червня 2019, 00:20
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Платниками Буського управління сплачено понад 4 млн. грн. акцизного податку

     Впродовж січня - травня 2019 року суб’єкти господарювання, які перебувають на обліку в Буському управлінні ГУ ДФС у Львівській області перерахували до  місцевих бюджетів 4097,0тис.грн. акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизних товарів, з них на Бродівщині - 1347,8тис.грн., Золочівщині - 1031,7 тис.грн,  Бущині - 926,0 тис.грн. та Перемишлянщині - 791,3 тис.грн. У порівнянні з аналогічним періодом 2018 року надходження збільшились на 14,4%, або на  516,1 тис. гривень.
      Надходження  акцизного податку у травні поточного року склали 840,8  тис.грн. та перевищили минулорічні  на  68,4 тис. гривень.
     Нагадуємо, з 01 липня вводиться система електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового; запроваджується ліцензування діяльності усіх суб'єктів господарювання, які здійснюють виробництво, зберігання, оптову та роздрібну торгівлю пальним. З  25 травня п.р. набрала чинності постанова КМ України від 24.04.2019 №408, якою затверджено Порядок електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового.
 
 
                                                               До уваги платників !
 
      19 червня 2019 року з 11.00 до 12.00 год. в  Золочівській ДПІ Буського управління ГУ ДФС у Львівській області відбудеться сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» з питань нарахування та сплати податку на нерухомість. На запитання платників відповідатиме СДРІ відділу адміністрування податків і зборів з  фізичних осіб Сембай О.Р.  за номером телефону (03-265) 7-10-34.
 
                                                                                           Cектор організаційного забезпечення

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