Платниками Буського управління сплачено понад 4 млн. грн. акцизного податку
Впродовж січня - травня 2019 року суб’єкти
господарювання, які перебувають на обліку в Буському управлінні ГУ ДФС у
Львівській області перерахували до
місцевих бюджетів 4097,0тис.грн. акцизного податку з роздрібної торгівлі
підакцизних товарів, з них на Бродівщині - 1347,8тис.грн., Золочівщині - 1031,7
тис.грн, Бущині - 926,0 тис.грн. та
Перемишлянщині - 791,3 тис.грн. У порівнянні з аналогічним періодом 2018 року
надходження збільшились на 14,4%, або на
516,1 тис. гривень.
Надходження акцизного податку у травні поточного року склали 840,8 тис.грн. та перевищили минулорічні на 68,4 тис. гривень.
Нагадуємо, з 01 липня вводиться система електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового; запроваджується ліцензування діяльності усіх суб'єктів господарювання, які здійснюють виробництво, зберігання, оптову та роздрібну торгівлю пальним. З 25 травня п.р. набрала чинності постанова КМ України від 24.04.2019 №408, якою затверджено Порядок електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового.
До уваги платників !
19 червня 2019 року з 11.00 до 12.00 год. в Золочівській ДПІ Буського управління ГУ ДФС у Львівській області відбудеться сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» з питань нарахування та сплати податку на нерухомість. На запитання платників відповідатиме СДРІ відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Сембай О.Р. за номером телефону (03-265) 7-10-34.
Cектор організаційного забезпечення
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