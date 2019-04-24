Платниками Буського управління сплачено понад 4 млн. грн. акцизного податку

nus.in.ua, 14 червня 2019, 00:20

Впродовж січня - травня 2019 року суб’єкти господарювання, які перебувають на обліку в Буському управлінні ГУ ДФС у Львівській області перерахували до місцевих бюджетів 4097,0тис.грн. акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизних товарів, з них на Бродівщині - 1347,8тис.грн., Золочівщині - 1031,7 тис.грн, Бущині - 926,0 тис.грн. та Перемишлянщині - 791,3 тис.грн. У порівнянні з аналогічним періодом 2018 року надходження збільшились на 14,4%, або на 516,1 тис. гривень.

Надходження акцизного податку у травні поточного року склали 840,8 тис.грн. та перевищили минулорічні на 68,4 тис. гривень.

Нагадуємо, з 01 липня вводиться система електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового; запроваджується ліцензування діяльності усіх суб'єктів господарювання, які здійснюють виробництво, зберігання, оптову та роздрібну торгівлю пальним. З 25 травня п.р. набрала чинності постанова КМ України від 24.04.2019 №408, якою затверджено Порядок електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового.





До уваги платників !



19 червня 2019 року з 11.00 до 12.00 год. в Золочівській ДПІ Буського управління ГУ ДФС у Львівській області відбудеться сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» з питань нарахування та сплати податку на нерухомість. На запитання платників відповідатиме СДРІ відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Сембай О.Р. за номером телефону (03-265) 7-10-34.



Cектор організаційного забезпечення