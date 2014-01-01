Податкова знижка: за 2018 рік можна скористатися по 31 грудня поточного року

nus.in.ua, 23 жовтня 2019, 13:06

Буськe управління ГУ ДПС у Львівській області нагадує, що платники податків, які протягом 2018 року сплачували проценти за іпотечним кредитом, оплачували навчання своє або своїх дітей, страхували себе та свою родину, сплачували кошти за переобладнання транспортного засобу на альтернативні види палива, можуть скористатися правом на отримання податкової знижки.

Використати це право громадяни можуть до 31 грудня 2019 року, подавши декларацію про майновий стан і доходи до податкового органу за місцем своєї реєстрації.

Вищезазначені витрати можна включити до податкової знижки, якщо вони фактично здійснені платником податку протягом звітного податкового року та підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема, квитанціями чи фіскальними чеками, копіями договорів.





У разі наявності податкового боргу «єдинник» зобов'язаний перейти на сплату інших податків



Платники єдиного податку зобов'язані перейти на сплату інших податків і зборів, зокрема у разі наявності податкового боргу на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів – в останній день другого із двох послідовних кварталів (п.п. 298.2.3 п. 298.2 ст. 298 Податкового кодексу України ).

Згідно з п.п. 14.1.175 п. 14.1 ст. 14 ПКУ податковий борг – це сума узгодженого грошового зобов'язання, не сплаченого платником податків у встановлений ПКУ строк, та непогашеної пені.

Нагадуємо, реєстрація суб'єкта господарювання як платника єдиного податку здійснюється шляхом внесення відповідних записів до реєстру платників єдиного податку (п. 299.1 ст. 299 ПКУ).

Реєстрація платником єдиного податку є безстроковою та може бути анульована шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку за рішенням контролюючого органу (п. 299.10 ст. 299 ПКУ).

Причини необхідності переходу на сплату інших податків і зборів наведені в п.п. 298.2.3 п. 298.2 ст. 298 Податкового кодексу.





Коди бюджетної класифікації за якими суб’єкти господарювання сплачують єдиний податок



Буськe управління ГУ ДПС у Львівській області нагадує, наказом Мінфіну України від 14.01. 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію» затверджено класифікацію доходів бюджету по єдиному податку. Зокрема:

18050300 - єдиний податок з юридичних осіб;

18050400 - єдиний податок з фізичних осіб;

18050500 - єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

Інформація про реквізити рахунків, відкритих в органах Казначейства для сплати податків і зборів до державного та місцевих бюджетів (відповідно до стандарту IBAN), які діють з 01.10.2019 року, можна знайти за посиланням: https:/lv.tax.gov.ua/byudjetni-rahunki/.



До уваги підприємців: розстрочення (відстрочення) з єдиного внеску законодавством не передбачено



Питання забезпечення збору та обліку єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, умови та порядок його нарахування і сплати регулює Закон України від 08.07.2010 № 2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника. Розстрочення та відстрочення заборгованості по сплаті єдиного внеску чинним законодавством не передбачено.

У разі, якщо фізичною особою-підприємцем не отримано дохід у звітному кварталі або окремому місяці звітного кварталу, такий платник зобов’язаний визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом. При цьому, сума ЄВ не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

Мінімальний страховий внесок – це сума єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати (3723 грн.)на розмір внеску, встановлений законом на місяць(22%0, за який нараховується заробітна плата (дохід), та підлягає сплаті щомісяця(819,06 грн.).





Податкова служба посилить контроль за реалізацією побутової техніки



За результатами оприлюднених результатів дослідження Науково-дослідного центру незалежних споживчих експертиз «Тест», згідно з яким 75 % інтернет-магазинів не видають покупцям фіскальних чеків на складну побутову техніку, ДПС України повідомляє наступне.

Перелік груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні і продаж яких має здійснюватися із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій (РРО), затверджено постановою КМ України від 16.03.2017 №231. Органи ДПС в межах компетенції та відповідно до вимог Податкового кодексу України постійно здійснюють контроль за дотриманням суб’єктами господарювання вимог зазначеної постанови.

З моменту введення її в дію (з 08.05.2017) проведено 4 129 перевірок. За їх результатами до суб’єктів господарювання застосовано 38,5 млн грн штрафних (фінансових) санкцій. Завдяки проведеним регіональними підрозділами заходам суб’єктами господарювання додатково зареєстровано та використовується майже 6 тисяч (5 976) РРО.

ДПС вивчить інформацію, викладену в згадуваному дослідженні, і відреагує в межах чинного законодавства.

Також податкова служба ще раз звертає увагу суб’єктів господарювання, що здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, на необхідність при здійсненні такого продажу безумовного дотримання вимог чинного законодавства в частині застосування РРО.



Власники с/г техніки повинні повідомити про свої доходи



Буськe управління ГУ ДПС у Львівській області звертає увагу, що власники транспортних засобів – фізичні особи, які зареєстрували сільськогосподарську та інші машини та механізми, в тому числі з метою надання послуг та одержання доходів, повинні декларувати доходи від надання цих послуг.

Дохід з джерелом їх походження з України – це будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (п. п. 14.1.54 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України .

Платник податку, що отримує доходи від особи, яка не є податковим агентом, та іноземні доходи, зобов’язаний включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати податкову декларацію за наслідками звітного податкового року, а також сплатити податок з таких доходів (п. п. 168.2.1 п. 168.2 ст. 168 ПКУ).

Податкова декларація про майновий стан і доходи подається за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб до 1 травня року, що настає за звітним, крім випадків, передбачених розд. IV ПКУ (п. п. 49.18.4 п. 49.18 ст. 49 ПКУ).

Згідно з п.167.1 ст.167 ПКУ ставка податку становить 18 відсотків бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) (крім випадків, визначених у п. 167.2-167.5 ст. 167 ПКУ) у тому числі, але не виключно у формі: заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат, або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами.

Враховуючи викладене вище, фізична особа, яка протягом звітного календарного року отримує доходи за надані послуги від іншої фізичної особи, зобов’язана включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи за наслідками звітного податкового року, а також нарахувати і сплатити до бюджету податок на доходи фізичних осіб за ставкою 18 відсотків та військовий збір за ставкою 1,5 відсотка.





Cектор забезпечення роботи

Буського управління ГУ ДПС у Львівській області

